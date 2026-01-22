Bekas panglima tentera darat didakwa ubah wang haram RM2.12 juta

Bekas panglima tentera darat, Hafizuddeain Jantan ketika hadir ke Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur pagi ini.

KUALA LUMPUR : Bekas panglima tentera darat, Hafizuddeain Jantan, didakwa di Mahkamah Sesyen atas empat tuduhan pengubahan wang haram membabitkan jumlah RM2.12 juta.

Hafizuddeain, 57, mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Azura Alwi.

Beliau didakwa menerima hasil daripada aktiviti menyalahi undang-undang berjumlah RM2,122,400 yang dikreditkan ke dalam akaun banknya dalam empat transaksi berasingan masing-masing berjumlah RM969,000, RM474,850, RM488,550 dan RM190,000.

Kesalahan tersebut didakwa dilakukan antara 2 Feb 2024 hingga 7 Nov 2025 di dua buah bank di Kuala Lumpur.

Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 4(1)(b) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001.

Seksyen itu memperuntukkan hukuman penjara maksimum 15 tahun serta denda sehingga lima kali ganda nilai hasil terbabit atau RM5 juta, mengikut mana yang lebih tinggi.

Pihak pendakwaan memohon Hafizuddeain diberikan jaminan sebanyak RM300,000, namun peguam tertuduh, Aizul Rohan Anyar berkata jumlah itu terlalu tinggi dan merayu dikurangkan kepada RM100,000.

Aizul beritahu mahkamah bahawa akaun Hafizuddeain telah dibekukan dan beliau kini memperoleh pendapatan bulanan sebanyak RM15,000 sebagai pesara, selain merayu mahkamah mengambil kira tempoh perkhidmatan tenteranya selama 40 tahun, termasuk penugasan di Bosnia Herzegovina.

Hakim kemudiannya membenarkan jaminan sebanyak RM250,000 dengan dua penjamin, serta mengarahkan Hafizuddeain melapor diri ke pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia sebulan sekali dan menyerahkan pasportnya sehingga kes tersebut diselesaikan.

Mahkamah menetapkan 30 Mac bagi penyerahan dokumen.

Hafizuddeain turut diwakili peguam Kausar Khairi manakala pendakwaan dikendalikan Wan Shaharuddin Wan Ladi.