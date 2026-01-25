Remaja parah jatuh dari tingkat 10 kondo

Timbalan Ketua Polis Timur Laut, Lee Swee Sake, kata polis terima laporan mengenai seorang remaja cedera parah di Gelugor, dipercayai terjatuh. (Gambar Facebook)

PETALING JAYA : Seorang remaja dilaporkan cedera parah dipercayai terjatuh dari tingkat 10 sebuah kondominium di Pulau Pinang.

Polis mengesahkan ia menerima laporan mengenai kejadian seorang remaja perempuan berusia 15 tahun yang cedera parah di Gelugor.

“Orang ramai diminta supaya tidak membuat sebarang spekulasi yang boleh mengganggu siasatan,” kata Timbalan Ketua Polis Timur Laut, Lee Swee Sake, lapor Berita Harian.

Media difahamkan kejadian berlaku kira-kira jam 1 tengah hari, dan remaja berkenaan sedang menerima rawatan di hospital.