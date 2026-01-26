Institusi agama pikul amanah besar bimbing masyarakat, titah Raja Muda Perlis

Raja Muda Perlis, Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalullail di Majlis Sembah Mengadap Tahunan oleh Ketua-Ketua atau Wakil Majlis Agama Islam (MAI) Enam Wilayah Andaman di Krabi, Thailand. (Gambar MAIPs)

PETALING JAYA : Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalullail bertitah bahawa pengukuhan agama Islam hendaklah sentiasa menjadi teras utama dalam setiap perancangan dan pelaksanaan.

Titah baginda, Islam mengajar nilai kesederhanaan, perpaduan, toleransi serta kebijaksanaan dalam menangani perbezaan, selaras dengan keperluan masyarakat berbilang latar belakang.

Baginda bertitah, institusi agama memikul amanah besar dalam membimbing masyarakat melalui pendekatan yang berhikmah, berfakta dan berpandukan maqasid syariah, agar Islam terus difahami sebagai agama suci yang membawa rahmat, kesejahteraan dan keadilan kepada seluruh umat manusia.

“Saya melihat terdapat ruang yang luas untuk meneruskan jalinan kerjasama pelbagai bidang antara Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis (MAIPs) dan Majlis Agama Islam Enam Wilayah Andaman di Thailand.

“Ini termasuk dalam bidang pendidikan Islam, pembangunan institusi masjid dan surau, kebajikan ummah, pengurusan zakat dan wakaf, latihan kepimpinan Islam, pertukaran kepakaran serta perkongsian amalan terbaik dalam pentadbiran hal ehwal Islam,” titah Tuanku Raja Muda.

Baginda bertitah demikian di Majlis Sembah Mengadap Tahunan oleh Ketua-Ketua atau Wakil Majlis Agama Islam (MAI) Enam Wilayah Andaman di Bilik Mesyuarat, Pejabat MAI Krabi, Ambon Saithai, Amphoe Mueang, Krabi, Thailand.

Pertemuan berkenaan memfokuskan kepada pengukuhan kerjasama strategik antara MAIPs, Jabatan Agama Islam Perlis (JAIPs) dan Majlis Agama Islam Enam Wilayah Andaman, khususnya dalam peluasan kerjasama pensijilan halal serta penyelarasan komunikasi dan pelaksanaan program bersama.

Perbincangan turut mengambil maklum peluang kerjasama dalam bidang pensijilan halal apabila MAIPs melalui JAIPs diberikan kuasa peluasan akreditasi ISO/IEC 17065 bagi Pensijilan Halal Malaysia.

Perkembangan ini membuka ruang kepada Perlis untuk membantu Wilayah Andaman dalam mendapatkan pengiktirafan Halal Malaysia.

Selain itu, aspek komunikasi diperkukuhkan melalui pelantikan wakil-wakil yang berkeupayaan berkomunikasi dalam bahasa Melayu, dengan Pejabat Perlis Centre of Wisdom ditetapkan sebagai pusat komunikasi sementara bagi menyelaras urusan dan maklumat bersama.

Beberapa jemputan serta program susulan turut dibincangkan, antaranya Perlis International Sunnah Convention 2026, Perkampungan Sunnah 2026, Perasmian Kompleks Baharu MAIPs, perbincangan lanjutan JAIPs–Andaman, pertemuan pelajar Andaman di Universiti Islam Antarabangsa Tuanku Syed Sirajuddin (UniSIRAJ) serta Festival Tahfiz Negeri Perlis.

Sempena majlis tersebut, wakil Majlis Agama Islam Enam Wilayah Andaman turut merakamkan penghargaan atas hubungan kerjasama yang terjalin erat dan menyatakan hasrat untuk memperluaskan lagi kerjasama, khususnya dalam bidang pengurusan hal ehwal Islam.