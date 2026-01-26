Mengapa M40 terus tercicir dalam dasar perumahan negara

Langkah seperti pembiayaan 100%, pengecualian duti setem dan potongan cukai ke atas faedah pinjaman boleh memberi kesan segera dan positif terhadap kemampuan pemilikan rumah, kata pakar industri.

PETALING JAYA : Pasaran perumahan terganggu akibat subsidi silang, iaitu amalan pemaju swasta yang mengenakan harga lebih tinggi bagi unit pasaran terbuka untuk menampung kos pembinaan perumahan kos rendah hingga sederhana, kata para pakar.

Mereka berkata amalan itu melonjakkan harga unit pasaran terbuka, sekali gus menjadikan pemilikan rumah semakin di luar kemampuan golongan M40, iaitu kumpulan berpendapatan sederhana di negara ini.

Awal bulan ini, Persatuan Pemaju Hartanah dan Perumahan Malaysia (Rehda) membangkitkan isu itu dengan menyatakan bahawa subsidi silang menyumbang kepada kemerosotan kadar pemilikan rumah golongan M40 sehingga lebih rendah berbanding B40 ketika ini.

Memetik data rasmi, Rehda berkata kadar pemilikan rumah M40 berada pada 75.9%, berbanding B40 iaitu 76.3%, sekali gus menimbulkan kebimbangan bahawa dasar perumahan semasa menyebabkan isi rumah berpendapatan sederhana semakin sukar memiliki rumah.

Titik buta dasar M40

Siva Shanker.

Siva Shanker dari Rahim and Co International Property Consultants berkata tekanan paling ketara dalam pasaran perumahan kini bukan lagi di peringkat bawah, tetapi di bahagian pertengahan — apabila isi rumah M40 semakin tersisih akibat peraturan kelayakan dan struktur harga.

Beliau berkata pengelasan pendapatan semasa gagal mencerminkan kos sara hidup di pusat bandar, menyebabkan ramai dalam segmen berpendapatan sederhana tidak layak memohon perumahan mampu milik, namun pada masa yang sama tidak mampu membeli rumah di pasaran terbuka.

Menurut Siva, ketidakpadanan ini menjelaskan mengapa kadar pemilikan rumah M40 merosot sehingga berada di bawah B40.

Beliau mencadangkan pembiayaan 100% dan jadual bayaran balik berperingkat, atau bayaran yang meningkat seiring pertumbuhan pendapatan, bagi membantu pembeli rumah pertama dalam kalangan M40 menembusi pasaran hartanah.

Kos pembeli ‘diserapkan’ dalam harga

Chang Kim Loong.

Setiausaha Agung Persatuan Pembeli Rumah Kebangsaan (HBA), Chang Kim Loong, berkata subsidi silang berlaku kerana pemaju swasta ditugaskan membina perumahan kos rendah dan sederhana, satu tanggungjawab yang sepatutnya dipikul oleh kerajaan.

“Apabila pemaju swasta dipaksa membina perumahan sosial, kerugian itu akan dipindahkan kepada pembeli unit pasaran terbuka dalam projek berkenaan. Pemaju swasta bukan menjalankan kerja kebajikan untuk kerajaan,” katanya.

Chang berkata dasar lain turut menyumbang kepada kenaikan harga rumah pasaran terbuka. Beliau merujuk kepada arahan berkaitan pelepasan unit kuota Bumiputera yang tidak terjual serta kos infrastruktur utiliti seperti elektrik dan air sebagai antara faktor yang meningkatkan harga.

“Kos-kos ini sememangnya dipindahkan kepada pembeli rumah,” katanya, sambil menambah bahawa syarikat utiliti yang dikorporatkan sepatutnya menanggung sendiri kos infrastruktur mereka.

Chang turut menggesa agar pembeli rumah pertama dalam kalangan M40 diberikan pelepasan cukai.

Menurutnya, langkah seperti pembiayaan 100%, pengecualian duti setem dan potongan cukai ke atas faedah pinjaman perumahan akan memberi kesan segera dan positif terhadap kemampuan pemilikan rumah.

Tekanan kos sistemik

Azree Othuman Mydin.

Dekan Pusat Pengajian Perumahan, Bangunan dan Perancangan Universiti Sains Malaysia, Azree Othuman Mydin berkata subsidi silang memang menyumbang kepada kenaikan harga, namun ia tidak boleh dianggap sebagai satu-satunya punca krisis pemilikan.

Beliau berkata kos pematuhan yang lebih tinggi, sekatan bekalan tanah dan kekangan pembiayaan merupakan faktor yang sama penting. Isu ini bersifat sistemik, katanya.

“Apabila satu pihak menanggung beban yang tidak seimbang, sistem akan menjadi rapuh, menyumbang kepada kelewatan, tekanan kewangan dan projek terbengkalai,” kata Azree.

Bagaimanapun, beliau berkata mengenakan kos tambahan ke atas pembeli asing seperti duti setem yang lebih tinggi tidak banyak membantu meningkatkan kemampuan pemilikan rumah bagi isi rumah M40, memandangkan warga asing hanya merangkumi sebahagian kecil daripada pasaran.

Tiada penyelesaian segera

Ketiga-tiga pakar bersetuju tentang keperluan pembaharuan dasar yang diselaraskan, kelulusan yang lebih pantas, semakan semula julat harga, serta model pembiayaan yang lebih mencerminkan pertumbuhan pendapatan bagi meningkatkan kemampuan pemilikan rumah dalam kalangan rakyat berpendapatan sederhana.

Siva berkata tindakan segera perlu diambil.

“Kita telah bercakap tentang perumahan mampu milik selama lebih 15 tahun, namun masalah yang sama masih berterusan,” katanya.