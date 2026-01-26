Ubat tak berdaftar RM24 juta dirampas

Pengarah Kesihatan Pulau Pinang Dr Fazilah Shaik Allaudin menunjukkan rampasan dalam serbuan di sebuah kilang di Simpang Ampat. (Gambar Bernama)

BUKIT MERTAJAM : Sebanyak 88,000 unit produk kesihatan tidak berdaftar termasuk ubat tradisional yang disyaki mengandungi racun berjadual bernilai RM24 juta, dirampas dalam serbuan di 19 premis di Pulau Pinang hari ini.

Pengarah Kesihatan Negeri, Dr Fazilah Shaik Allaudin, berkata dalam operasi bersepadu bermula 6.45 pagi itu, pihaknya turut menahan lima lelaki termasuk dua warga Bangladesh yang semuanya berusia 34 dan 60 tahun hasil risikan sejak 2023 serta aduan awam.

Beliau berkata, operasi Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang melalui Cawangan Penguatkuasaan Farmasi (CPF) dengan kerjasama polis dan Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) bagi membanteras penjualan ubat tradisional tidak berdaftar disyaki mengandungi racun berjadual, sekali gus melanggar undang-undang di bawah Akta Jualan Dadah 1952 dan Akta Racun 1952.

“Kami merampas 88,000 unit produk termasuk ubat tradisional tidak berdaftar, lebih 500 bungkusan bahan mentah disyaki mengandungi racun berjadual, lebih 23,000 produk separa siap, dua peranti digital dan 36 unit mesin pemprosesan ubat, termasuk mesin kapsul dan pembungkusan jalur (strip),” katanya kepada pemberita selepas serbuan di sebuah kilang di Simpang Ampat.

Beliau berkata, antara produk dirampas ialah ubat tradisional Cina yang disyaki mengandungi bahan terlarang seperti steroid, paracetamol, allopurinol dan bahan lain yang disenaraikan di bawah Akta Racun 1952.

Fazilah berkata, rampasan melibatkan 13 daripada 19 premis yang diperiksa termasuk kilang, gudang simpanan, premis pelabelan, pemasaran dan logistik dan siasatan awal mendapati semua premis tersebut di bawah rangkaian sindiket yang sama.

“Kebanyakan produk digunakan sebagai ubat tahan sakit dan rawatan untuk penyakit seperti gout. Siasatan kami mendapati ia dijual di pasaran dengan harga anggaran RM20 sekotak secara dalam talian dan juga kedai ubat cina,” katanya.

Sementara itu, Pengarah Bahagian Penguatkuasaan Farmasi Kementerian Kesihatan (KKM), Mohd Zawawi Abdullah, berkata siasatan mendapati kegiatan pengilangan itu beroperasi sejak 2020 dengan modus operandi mengagihkan proses pengeluaran ke beberapa lokasi berbeza bagi mengelak dikesan pihak berkuasa.

Beliau yang turut terlibat dalam operasi itu berkata seorang lelaki tempatan berusia 34 tahun dikenal pasti sebagai dalang utama yang menyelaras operasi melibatkan kesemua 19 premis tersebut manakala selebihnya bertindak sebagai pekerja premis.

“Kilang ini (Simpang Ampat) yang diserbu hari ini merupakan yang terbesar dan menyumbang sebahagian besar nilai rampasan, malah sindiket itu menggunakan kilang untuk menghasilkan ubat-ubatan tersebut yang dipercayai turut dieskport ke Vietnam.

“Siasatan kami juga mendapati kilang itu tidak menghasilkan ubat-ubatan setiap hari tetapi hari-hari tertentu sahaja bagi mengelak dari dikesan pihak berkuasa,” katanya, sambil menambah kilang itu didaftarkan untuk memproses ubat-ubatan namun tidak memiliki sebarang lesen menghasilkannya.

Zawawi berkata, operasi bersepadu itu merupakan sebahagian daripada usaha berterusan KKM dalam membanteras penjualan dan pengedaran produk kesihatan tidak sah di pasaran tempatan termasuk yang dieksport ke luar negara.

Beliau berkata kesan ubat-ubatan tradisional yang mengandungi racun berbahaya itu boleh menyebabkan kerosakan organ dalaman terutama buah pinggang malah berdasarkan pemeriksaan pihaknya mendapati ia menggunakan isi kandungan yang sama namun label ubat berbeza.

Katanya, siasatan lanjut sedang dijalankan di bawah Peraturan 7(1)(a), Peraturan-Peraturan Kawalan Dadah dan Kosmetik 1984 dan Seksyen 13(a) Akta Racun 1952.