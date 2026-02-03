Pempengaruh didakwa rogol, amang seksual 2 remaja

Kedua-dua mahkamah tetap 4 Mac dan 2 April untuk sebutan kes.

KUALA LUMPUR : Seorang pempengaruh media sosial dihadapkan ke dua Mahkamah Sesyen hari ini atas tuduhan merogol dan melakukan amang seksual fizikal terhadap dua remaja perempuan bulan lepas.

Muhammad Iman Hazriq Azizan, 23, mengaku tidak bersalah selepas tuduhan-tuduhan terhadapnya dibacakan di hadapan Hakim Tasnim Abu Bakar dan Mohd Kafli Che Ali.

Di hadapan Tasnim, Muhammad Iman Hazriq didakwa merogol seorang remaja perempuan berusia 15 tahun enam bulan ketika kejadian di dalam bilik sebuah kondominium di Wangsa Maju antara 1 tengah hari hingga 8 malam, 22 Jan lepas.

Tuduhan dibuat mengikut Seksyen 375(g) Kanun Keseksaan dan boleh dihukum di bawah Seksyen 376 (1) kanun sama yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan sebatan, jika sabit kesalahan.

Sementara itu, di hadapan Mohd Kafli, tertuduh didakwa melakukan amang seksual fizikal ke atas seorang lagi remaja perempuan berusia 16 tahun bagi tujuan seksual di tempat, masa dan tarikh sama.

Dia dituduh mengikut Seksyen 14(a) Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017 yang membawa hukuman maksimum penjara 20 tahun dan boleh dikenakan sebatan, jika sabit kesalahan.

Timbalan Pendakwa Raya Noor Shakira Aliana Alias menawarkan jaminan masing-masing RM15,000 bagi tuduhan merogol dan amang seksual dengan syarat tambahan pasport tertuduh diserahkan kepada mahkamah, melaporkan diri sebulan sekali di balai polis berhampiran dan dilarang mengganggu saksi pendakwaan, mangsa serta keluarga mangsa sehingga kes selesai.

Peguam Mohamad Akmal Mohd Taufik yang mewakili Muhammad Iman Hazriq memohon supaya jaminan dikurangkan atas alasan anak guamnya masih bujang serta menanggung ibu bapa dan dua adik yang masih bersekolah.

“Anak guam saya bekerja sebagai jurujual di sebuah kedai kasut dengan pendapatan RM2,000 sebulan,” katanya.

“Dia juga memberikan kerjasama baik dengan pihak polis sepanjang siasatan dan tiada risiko melarikan diri.”

Hakim Tasnim dan Mohd Kafli masing-masing membenarkan jaminan RM10,000 dengan seorang penjamin beserta syarat tambahan seperti dipohon pihak pendakwaan.

Kedua-dua mahkamah menetapkan 4 Mac dan 2 April ini untuk sebutan kes.