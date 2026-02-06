Penjual lembu didakwa bunuh guru

Datu Mohd Effendi Datu Mohd Salleh didakwa di Mahkamah Majistret Bandar Baru Bangi atas tuduhan membunuh Nurul Huda Maha Liddin, minggu lalu. (Gambar Bernama)

BANGI : Seorang penjual lembu dihadapkan ke Mahkamah Majistret Bandar Baru Bangi atas pertuduhan membunuh seorang guru sekolah rendah, minggu lepas.

Datu Mohd Effendi Datu Mohd Salleh, 33, mengangguk faham selepas pertuduhan terhadapnya dibacakan di hadapan Majistret Saira Banu Mohamed Ashrof Raja.

Bagaimanapun tiada pengakuan direkodkan kerana kes bunuh di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi.

Lelaki yang telah berkahwin itu didakwa membunuh Nurul Huda Maha Liddin, 44, di Persiaran Pekeliling, Seksyen 3 Bandar Baru Bangi antara 11 malam 29 Jan hingga 3.32 pagi 30 Jan.

Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman mati atau penjara minimum 30 tahun dan maksimum 40 tahun serta sebatan tidak lebih 12 kali sekiranya tidak dihukum gantung, jika sabit kesalahan.

Timbalan Pendakwa Raya Siti Nur Alia Safri memohon tarikh sebutan untuk serahan laporan kimia dan bedah siasat yang tidak dibantah peguam Aravind Raj serta Serena Paul yang mewakili lelaki itu.

Mahkamah menetapkan sebutan semula kes pada 2 April.