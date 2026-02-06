Sejarah boleh satukan negara jika diajar tanpa herotan, kata sejarawan

Buku ‘Forgotten Malaysian History: Restoring Voices, Reclaiming Truths’ oleh Ranjit Singh Malhi meneliti dakwaan herotan fakta yang terdapat dalam buku teks sejarah Malaysia.

KUALA LUMPUR : Sejarah boleh menyatukan negara dengan menyemai rasa bangga, identiti bersama, dan rasa kepunyaan — tetapi hanya jika ia diajar secara berfakta, inklusif, dan tanpa herotan, kata seorang ahli sejarah.

Ranjit Singh Malhi berkata langkah kerajaan menjadikan sejarah subjek wajib bagi rakyat Malaysia di semua aliran pendidikan — termasuk sekolah antarabangsa, agama, dan sekolah berkaitan UEC — adalah “sangat penting” bagi negara.

Beliau berkata subjek tersebut, seperti yang diajar di sekolah, mestilah mencerminkan sumbangan semua komuniti dalam pembinaan negara secara tepat, dengan pengiktirafan khas diberikan kepada peranan utama yang dimainkan oleh orang Melayu dalam membentuk landskap politik dan sosial.

Ranjit Singh Malhi.

“Sejarah yang diajar di sekolah haruslah inklusif, dengan fokus yang munasabah terhadap orang Melayu, tetapi tidak sehingga meminggirkan kumpulan etnik lain.

“Jika diajar dengan jujur dan inklusif, sejarah boleh menyatukan kita. Ia mewujudkan rasa bangga dan rasa kepunyaan,” katanya kepada FMT.

Ranjit menyambut baik keputusan kerajaan menubuhkan Majlis Sejarawan Negara, menyifatkannya sebagai langkah positif ke arah reformasi.

“Untuk bersikap adil kepada kerajaan Madani, mereka menubuhkan Majlis Sejarawan Negara, dan menyatakan keinginan agar sejarah kita bersifat inklusif. Itu landasan yang betul, tetapi kita perlu melaksanakannya,” katanya.

Dalam buku baharunya, ‘Forgotten Malaysian History: Restoring Voices, Reclaiming Truths’, Ranjit meneliti dakwaan herotan fakta yang terdapat dalam buku teks sejarah Malaysia.

Beliau meneroka persoalan seperti sama ada Pulau Pinang patut dikembalikan kepada Kedah, asal-usul Kuala Lumpur, serta sumbangan komuniti pelbagai kaum dalam pembinaan negara namun sering tidak diendahkan.

Sebagai bekas pemeriksa pakar rujuk yang dilantik oleh Kementerian Pendidikan dari tahun 2002 hingga 2004 untuk mengesahkan ketepatan buku teks sejarah, Ranjit berkata buku teks sekolah Malaysia sejak tiga dekad lalu semakin mencerminkan ‘agenda etno-nasionalis’.

Beliau berkata buku teks dari era 1960-an dan 1970-an lebih inklusif, malah mengiktiraf pengaruh tamadun Hindu-Buddha terhadap kerajaan Melayu awal.

Legasi ini kekal jelas dalam adat resam dan bahasa Melayu, jelas beliau, sambil menyatakan bahawa antara 1,000 hingga 2,000 perkataan dalam Bahasa Malaysia berasal daripada bahasa Sanskrit, dengan anggaran 300 hingga 600 kata pinjaman berasal daripada bahasa Tamil.

“Semua ini telah dipinggirkan dan diketepikan — dilupakan,” katanya.

Orang Asli, Yap Ah Loy dan Parameswara

Namun lagi kritikal, Ranjit berkata Orang Asli dikecualikan daripada buku teks sejarah yang kini digunakan di sekolah menengah.

“Buku sejarah kita dahulu menyatakan dengan sangat jelas bahawa penduduk asal Semenanjung Malaysia adalah Orang Asli,” katanya.

Dilantik sebagai editor perunding profesional untuk Modul Hubungan Etnik oleh Kementerian Pengajian Tinggi pada 2007, Ranjit berkata ketiadaan Orang Asli daripada buku teks menjejaskan ketepatan sejarah dan keterangkuman.

Beliau juga mendakwa terdapat herotan berkaitan asal-usul Kuala Lumpur.

Buku teks terdahulu, katanya, menyatakan dengan jelas bahawa bandar itu dibangunkan sebagai petempatan Cina, dengan tokoh seperti Yap Ah Loy memainkan peranan utama.

Beliau berkata Kapitan Cina pertama ialah Hiu Siew, dan Kuala Lumpur berkembang daripada petempatan yang ditubuhkan pada 1859 di pertemuan Sungai Gombak dan Klang.

“Yap Ah Loy datang kemudian — pada tahun 1868 — sebagai Kapitan Cina Kuala Lumpur yang ketiga,” katanya.

“Selepas Perang Saudara Selangor pada 1866 hingga 1873 serta peristiwa kebakaran dan banjir pada 1881, Kuala Lumpur musnah. Yap Ah Loy hampir secara sendirian membina semula Kuala Lumpur.”

Ranjit berkata peranan Yap, walaupun dinyatakan dengan jelas dalam buku teks terdahulu, telah dikeluarkan daripada versi semasa.

Beliau juga menekankan bagaimana pengorbanan bukan Melayu telah diketepikan, menyatakan bahawa ramai orang Cina terkorban semasa berkhidmat dengan Cawangan Khas dalam perjuangan menentang komunisme, manakala beribu-ribu orang India Selatan kehilangan nyawa membina jalan raya, landasan kereta api, dan prasarana lain.

Beliau berkata dakwaan bahawa Parameswara — putera Melayu dari Palembang, Sumatera dan pengasas Kesultanan Melayu Melaka — menukar namanya kepada Megat Iskandar Shah selepas memeluk Islam adalah tidak betul, kerana rekod sejarah menunjukkan mereka dua individu yang berbeza.

Memetik ‘Ming Shih-lu’, sumber sejarah dari Dinasti Ming, Ranjit menjelaskan Megat Iskandar Shah adalah anak kepada Parameswara, yang pada 5 Oktober 1414 memaklumkan kepada Maharaja Yong-lo bahawa beliau menaiki takhta berikutan kemangkatan bapanya.

“Buku teks sejarah (kita) harus mencerminkan apa yang sebenarnya berlaku, bukannya apa yang kita harap telah berlaku,” katanya.