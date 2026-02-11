Tokoh bola sepak Thailand sokong Al-Sultan Abdullah teraju FAM

Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah dan Worawi Makudi (tengah) dan Pengiran Matusin Matasan (kiri) dari Brunei ketika baginda masih aktif dalam pentadbiran bola sepak Asia, satu tempoh yang dianggap tadbir urus dan kerjasama serantau yang kukuh. (Gambar Worawi Makudi)

PETALING JAYA : Tokoh bola sepak Thailand, Worawi Makudi, secara terbuka menggesa Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah untuk mempertimbangkan menyandang jawatan presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia (FAM).

Beliau menjadi tokoh kanan bola sepak pertama dari luar Malaysia yang berbuat demikian.

Campur tangan bekas ahli jawatankuasa eksekutif Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa (Fifa) dan Konfederasi Bola Sepak Asia (AFC) itu dianggap penting memandangkan reputasi Worawi, dan bila beliau memilih untuk bersuara.

Dari 1997 hingga 2015, beliau menjadi teras tadbir urus bola sepak Asia dan global, berkhidmat dalam kedua-dua jawatankuasa berpengaruh itu ketika rantau ini sedang memperketat piawaian tadbir urus, memperluas kerangka komersial dan memperdalam kerjasama rentas sempadan.

Dalam era yang sama, beliau bekerjasama rapat dengan Al-Sultan Abdullah, ketika itu seorang tokoh berpengaruh dalam pentadbiran bola sepak Asia.

“Hubungan kerja kami adalah luar biasa,” kata Worawi. “Kami sehaluan tentang bagaimana bola sepak di bahagian dunia ini perlu diuruskan — secara profesional, telus dan dengan menghormati permainan ini.”

Beliau langsung tidak ragu-ragu dalam penilaiannya terhadap kemampuan dan kesesuaian Sultan Pahang itu menjawat jawatan tersebut.

“Al-Sultan Abdullah ialah seorang yang mempunyai visi,” kata Worawi. “Hatinya masih bersama bola sepak. Baginda memahami bukan sahaja bagaimana permainan ini dimainkan, tetapi bagaimana ia mesti ditadbir.

“Jika bola sepak Malaysia memerlukan seseorang untuk menstabilkan keadaan dan membina semula dengan betul, baginda adalah pilihan semula jadi.”

Kepentingan sokongan Worawi terletak bukan pada nostalgia, tetapi pada memori institusi.

Beliau mewakili satu generasi pentadbir yang melihat tadbir urus bola sepak sebagai amanah dan bukannya keistimewaan, satu pendekatan yang dipercayai ramai telah lama terhakis di rantau ini.

Sepanjang tempoh beliau sebagai presiden Persatuan Bola Sepak Thailand, Worawi mengimbau hubungan kerja rapat dengan kepimpinan bola sepak Malaysia, yang dibentuk oleh sikap saling menghormati dan objektif bersama.

“Apabila saya mengetuai FA Thailand, hubungan kami dengan FAM adalah bertaraf tinggi,” katanya. “Almarhum Sultan Ahmad Shah dan Al-Sultan Abdullah — kami bekerja seperti keluarga. Ada kepercayaan. Ada tujuan.”

Ingatan itu telah menambah kebimbangannya terhadap situasi terkini dalam bola sepak Malaysia.

FAM kini berdepan tindakan Fifa susulan skandal naturalisasi melibatkan tujuh pemain yang didakwa terbabit dengan pemalsuan dokumen.

Skandal itu mencetuskan peletakan jawatan jawatankuasa eksekutif FAM dan mendorong AFC untuk menjalankan semakan terhadap tadbir urus persatuan tersebut.

Satu perbicaraan penuh di Mahkamah Timbang Tara Sukan (CAS) dijadualkan pada 26 Feb, satu tarikh yang boleh menentukan kedudukan undang-undang FAM dan kredibiliti antarabangsa dalam beberapa bulan akan datang.

Budaya pemantauan dan kepimpinan

Bagi Worawi, krisis itu mendedahkan isu yang lebih mendalam.

“Ini bukan tentang satu kesilapan,” katanya. “Ia mengenai sistem, budaya pemantauan dan kepimpinan. Apabila tadbir urus lemah, masalah jadi berganda. Itulah sebabnya kepimpinan di peringkat tertinggi sangat penting.”

Beliau juga percaya Al-Sultan Abdullah berupaya untuk menghubungkan semula bola sepak Malaysia dengan keyakinan serantau dan global.

“Baginda memahami bagaimana keputusan di Kuala Lumpur dilihat di Zurich dan Kuala Lumpur pada masa yang sama,” kata Worawi. “Perspektif itu sangat kritikal sekarang. Bola sepak tidak lagi wujud secara terasing.”

Beliau berkata sumbangan lampau Sultan tersebut kekal diiktiraf di seluruh Asia: memperkenalkan struktur bola sepak profesional di Malaysia, memainkan peranan dalam pertumbuhan awal Persekutuan Bola Sepak Asean, dan menyumbang kepada inisiatif Fifa seperti program bola sepak sekolah.

Bagaimanapun, Worawi menegaskan bahawa ini bukan seruan untuk kembali ke masa lalu.

“Ini tentang bergerak ke hadapan dengan asas yang betul,” katanya. “Anda memerlukan kepimpinan yang dipercayai oleh orang ramai di dalam dan luar negara.”

Suara Worawi mengubah nada perbincangan.

Apa yang sebelum ini dilihat sebagai satu seruan domestik kini telah menjadi perkara penting di peringkat serantau.

Ketika bola sepak Malaysia menghampiri satu persimpangan kritikal, mesej dari seberang sempadan adalah sederhana tetapi jelas: kredibiliti dibina secara perlahan, hilang dengan cepat, dan hanya dapat dipulihkan melalui tadbir urus berprinsip.