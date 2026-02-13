16 Ahli Parlimen Bersatu sokong gesaan Muhyiddin letak jawatan presiden

Selasa lalu, Ronald Kiandee secara terbuka meminta Muhyiddin Yassin meletak jawatan presiden Bersatu.

PETALING JAYA : 16 Ahli Parlimen Bersatu menyokong gesaan Naib Presiden Ronald Kiandee supaya Muhyiddin Yassin segera meletak jawatan sebagai presiden parti.

Dalam satu kenyataan bersama, 16 wakil rakyat itu berkata walaupun tidak menafikan jasa dan sumbangan Muhyiddin sebelum ini, mereka berpendapat kepimpinan sedia ada tidak lagi mampu menyatukan parti serta memimpin ke arah kemenangan pada masa depan.

Menurut mereka, perubahan kepimpinan diperlukan bagi mengembalikan fokus perjuangan parti kepada agenda rakyat dan negara, selain memulihkan keyakinan akar umbi serta memperkukuh kesatuan dalaman.

16 Ahli Parlimen Bersatu itu turut menyatakan keyakinan terhadap Timbalan Presiden Hamzah Zainudin yang mampu menjalankan tanggungjawab sebagai pemangku presiden dengan baik.

“Ini dapat membantu menyatukan semula parti dan memperkemas strategi politik menjelang pilihan raya akan datang,” katanya.

Ahli Parlimen yang menandatangani kenyataan media itu adalah Zikri Hassan (Kangar), Ku Abdul Rahman Ku Ismail (Kubang Pasu), Roslan Hashim (Kulim-Bandar Baharu), Khlir Mohd Nor (Ketereh), Ikmal Hisham Abdul Aziz (Tanah Merah), Wan Ahmad Fayhsal Wan Ahmad Kamal (Machang), Rosol Wahid (Hulu Terengganu) dan Wan Saiful Wan Jan (Tasek Gelugor).

Fathul Huzir Ayob (Gerik), Azahari Hassan (Padang Rengas), Nordin Ahmad Ismail (Lumut), Saifuddin Abdullah (Indera Mahkota), Abdul Khalib Abdullah (Rompin), Kalam Salan (Sabak Bernam), Muslimin Yahaya (Sungai Besar) dan Islahuddin Abas (Mersing).

Selasa lalu, Kiandee menjadi pemimpin kanan pertama yang secara terbuka meminta Ahli Parlimen Pagoh itu melepaskan jawatan tertinggi Bersatu.

Kiandee yang juga ketua Bersatu Sabah mendakwa, Muhyiddin gagal mengurus krisis dalaman parti dengan berkesan sehingga ia dibiarkan berlarutan ke tahap yang hampir mustahil untuk dipulihkan.

Bersatu dilanda kemelut dalaman selama berbulan-bulan susulan krisis kepimpinan antara Muhyiddin dan Hamzah yang juga ketua pembangkang.

Pergolakan itu membawa kepada gesaan daripada kedua-dua kem supaya beberapa pemimpin berundur daripada jawatan masing-masing, selain tindakan disiplin terhadap tiga Ahli Parlimen termasuk Wan Saiful Wan Jan dan Saifuddin Abdullah, yang dipecat.

Gesaan supaya Muhyiddin meletakkan jawatan sebagai presiden Bersatu semakin kuat susulan pertikaian dengan PAS mengenai jawatan pengerusi PN, yang dilepaskannya pada 1 Jan lalu.

Jawatan itu kekal kosong walaupun PAS menuntutnya. Majlis Tertinggi PN masih belum bersidang untuk mengesahkan peletakan jawatan Muhyiddin sebagai pengerusi dan melantik penggantinya.