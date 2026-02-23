Mangsa banjir Sabah terus meningkat kepada 4,462 orang

Sekretariat Pengurusan Bencana Negeri Sabah dalam kenyataan, memaklumkan kesemua mangsa yang merupakan penduduk dari 86 kampung di tiga daerah terjejas iaitu Pitas, Paitan dan Tawau berlindung di 32 PPS yang dibuka sejak Jumaat lepas.
“Jumlah mangsa banjir di Pitas meningkat kepada 2,720 orang daripada 1,357 keluarga… mereka ialah penduduk dari 46 kampung terjejas di daerah itu,” menurut kenyataan itu.
Paitan turut merekodkan sedikit pertambahan jumlah mangsa banjir yang ditempatkan di PPS, iaitu sebanyak 1,497 orang daripada 447 keluarga manakala Tawau kekal dengan 245 orang daripada 55 keluarga.
Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan beberapa kawasan di pedalaman Sabah mengalami ribut petir pada sebelah pagi, petang dan malam ini.