Warga emas didakwa bunuh bekas tunang

Mahkamah Majistret Kota Kinabalu tetapkan 15 Apr sebutan semula kes warga emas yang dituduh membunuh bekas tunang, 11 Feb lalu.

PETALING JAYA : Seorang lelaki didakwa di Mahkamah Majistret dakwaan atas membunuh bekas tunangnya yang mayatnya ditemui dalam keadaan dikerat di Taman Indah Permai, Sepanggar, Kota Kinabalu, 11 Feb lalu.

Piluta Samad, 71, yang didakwa di hadapan Majistret Dzul Elmy Yunus memahami pertuduhan namun tiada pengakuan direkodkan memandangkan kes itu akan dipindahkan Mahkamah Tinggi, lapor Harin Metro.

Tertuduh didakwa membunuh Hamidah Husin atau dikenali sebagai Lisa, pada 11 Feb 2026, antara 6 petang dan 7 malam di sebuah rumah Kampung Sri Kenangan.

Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman mati atau penjara 20 hingga 40 tahun dan minimum 12 sebatan, jika tidak dijatuhi hukuman mati,

Mahkamah menetapkan 15 Apr untuk sebutan semula kes dan tidak membenarkan ikat jamin.

Pendakwaan dikendalikan Raya Kareena Kaur Gill Karamjit Singh manakala tertuduh tidak diwakili peguam.