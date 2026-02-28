Mangsa banjir Sabah meningkat 6,732 orang

Tenom menunjukkan trend peningkatan apabila 4,500 orang daripada 1,507 keluarga dipindahkan pagi ini berbanding 4,345 orang daripada 1,467 keluarga semalam. (Gambar Bernama)

KOTA KINABALU : Jumlah mangsa banjir di Sabah terus meningkat kepada 6,732 orang daripada 2,293 keluarga setakat 8 pagi ini berbanding 6,663 orang daripada 2,331 keluarga semalam.

Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri (JPBN) Sabah dalam kenyataan memaklumkan Tenom menunjukkan trend peningkatan iaitu 4,500 orang daripada 1,507 keluarga, berbanding 4,345 orang daripada 1,467 keluarga semalam.

Tiga lagi daerah iaitu Beaufort masih kekal 1,462 orang daripada 467 keluarga, Membakut (441 orang, 173 keluarga) dan Sipitang (329 orang,146 keluarga).

Sebanyak 93 kampung di Beaufort terjejas banjir, Tenom (46), Sipitang (22) dan Membakut (16).

Semua mangsa ditempatkan di 32 pusat pemindahan sementara (PPS), yang dibuka sejak Rabu lepas menjadikan keseluruhan penduduk di 177 kampung di empat daerah itu tidak dapat melakukan aktiviti harian masing-masing.