Rakyat Malaysia dinasihat tangguh perjalanan tak penting ke Timur Tengah

Wisma Putra berkata perwakilan diplomatik Malaysia terus memantau perkembangan semasa di Timur Tengah.

PETALING JAYA : Wisma Putra menggesa rakyat Malaysia supaya menangguhkan semua perjalanan yang tidak penting ke Timur Tengah susulan perkembangan konflik Amerika Syarikat–Iran yang semakin memuncak.

Kementerian Luar memberi amaran bahawa situasi semasa sangat tidak menentu dengan gangguan penerbangan dan penutupan ruang udara secara tiba-tiba.

Dalam satu kenyataan, ia turut menasihatkan semua pengembara berhubung terus dengan syarikat penerbangan masing-masing untuk mendapatkan jadual penerbangan dan pelarasan laluan yang terkini.

Sementara itu, perwakilan diplomatik Malaysia terus memantau perkembangan semasa serta menyelaraskan bantuan konsular kepada rakyat Malaysia yang terjejas akibat pembatalan penerbangan dan penutupan ruang udara secara mengejut.

Menurut kenyataan itu juga, perwakilan itu telah berhubung dengan rakyat Malaysia yang terkandas di beberapa negara termasuk Arab Saudi, United Kingdom, Syria, Jordan dan Emiriah Arab Bersatu. Semua individu yang telah dihubungi dilaporkan berada dalam keadaan selamat.

“Keutamaan mutlak kami kekal terhadap keselamatan dan kebajikan warganegara Malaysia di negara-negara yang terjejas,” katanya.

Rakyat Malaysia di kawasan terjejas dinasihatkan supaya mematuhi sepenuhnya arahan pihak berkuasa tempatan, berlindung di tempat yang selamat sekiranya diarahkan, serta memantau akaun media sosial rasmi perwakilan diplomatik Malaysia masing-masing bagi mendapatkan maklumat semasa.

Kementerian turut menggesa rakyat Malaysia agar kekal tenang, tidak menyebarkan khabar angin yang tidak disahkan dan hanya bergantung kepada saluran rasmi untuk mendapatkan perkembangan terkini.

Mereka juga digalakkan untuk mendaftar keberadaan mereka di rantau tersebut melalui https://ekonsular.kln.gov.my bagi memudahkan komunikasi dan penyaluran bantuan dengan segera.