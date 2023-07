Selangor will see the highest number of candidates from the party with 20.

SHAH ALAM: PKR will field 58 candidates in the coming six state elections on Aug 12.

PH chairman and PKR president Anwar Ibrahim said PKR will field 20 candidates in Selangor, 13 in Penang, 10 in Kedah, six each in Negeri Sembilan and Kelantan, and three in Terengganu.

PH component parties DAP and Amanah are expected to name their candidates in the coming days.

The confirmed PKR candidates are as follows:

Selangor

Permatang – Yahya Mat Sahri

Bukit Melawati – Thiban Subramaniam

Ijok – Amidi Abdul Manan

Rawang – Chua Wei Kiat

Sungai Tua – Amirudin Shari

Hulu Kelang – Johairiah Zulkifli

Bukit Antarabangsa – Kamri Kamaruddin

Lembah Jaya – Syed Ahmad Syed Abdul Rahman Alhadad (Altimet)

Kajang – David Cheong

Seri Setia – Fahmi Ngah

Taman Medan – Ahmad Akhir Paw

Bukit Lanjan – Phua Pei Lei

Paya Jaras – Khairuddin Othman

Kota Damansara – Amin Yazid

Kota Anggerik – Najwan Halimi

Sementa – Erni Afrishah Azizi

Pelabuhan Klang – Azmizam Zaman Huri

Sentosa – G Gunarajah

Sungai Kandis – Zawawi Ahmad Mughni

Tanjong Sepat – Borhan Aman Shah

Penang

Pinang Tunggal – Zainuddin Mohd

Telok Ayer Tawar – Mohsin Md Sharif

Seberang Jaya – Johari Kassim

Penanti – Rohsidi Hussin

Machang Bubok – Lee Khai Loon

Bukit Tengah – Gooi Hsiao Leung

Bukit Tambun – Goh Choon Aik

Sungai Bakap – Norhidayah Che Ros

Kebun Bunga – Lee Boon Heung

Batu Uban – Kumaresan Arumugam

Pantai Jerejak – Fahmi Zainol

Batu Maung – Dr Mohd Abdul Hamid

Pulau Betong – Tuah Ismail

Negeri Sembilan

Chuah – Yew Boon Lye

Sikamat – Aminuddin Harun

Ampangan – Tengku Zamrah Tengku Sulaiman

Pilah – Nur Zunita Begum

Labu – Ismail Ahmad

Sri Tanjung – Dr G Rajasekaran

Kedah

Kuah – Ahmad Fauzi Che

Jitra – Sabrina Ahmad

Bukit Pinang – Azhir Zain

Suka Menanti – Zamri Yusof

Gurun – Firdaus Johari

Bukit Selambau – R Suntaraju

Bakar Arang – Loh Wee Chai

Sidam – Bau Wong

Lunas – Shamsul Anuar Abdullah

Kulim – Teh Lian Ong

Kelantan

Pasir Pekan – Zamansari Ibrahim

Panchor – Syed Mohd Alidustur

Kota Lama – (to be announced)

Chetok – Izzat Hanuzi

Pasir Tumboh – Aina Naziratul Aini Sayuty

Limbongan – Dr Samsuddin Abdul Ghani

Terengganu

Wakaf Mempelam – Wan Mohd Haikal Wan Ghazali

Manir – Mohd Jusoh

Sura – Osman Umar

