Tiada bukti penembak Pantai Bondi terima latihan keganasan di Filipina

Anggota forensik berdiri di jambatan lokasi penembak melepaskan tembakan di Pantai Bondi, Sydney, Australia. (Gambar EPA Images)

MANILA : Tiada bukti menunjukkan dua suspek terbabit serangan di Pantai Bondi menerima sebarang bentuk latihan ketenteraan ketika berada di Filipina, kata penasihat keselamatan negara Filipina semalam.

Eduardo Año dalam kenyataan berkata, sekadar satu kunjungan ke negara itu tidak cukup untuk menyokong dakwaan latihan keganasan dan tempoh lawatan mereka juga tidak memungkinkan sebarang latihan bermakna atau tersusun.

Dua penembak didakwa dua beranak itu melepaskan tembakan ketika sambutan Hanukkah di Pantai Bondi, Sydney, Ahad lalu yang meragut 15 nyawa dalam serangan mengejutkan Australia dan meningkatkan kebimbangan terhadap anti-Semitisme serta ekstremisme ganas.

Año berkata, Manila sedang menyiasat perjalanan dua lelaki itu dari 1 hingga 28 Nov lalu dan bekerjasama dengan pihak berkuasa Australia untuk menentukan tujuan lawatan mereka.

Tetapi, beliau menolak laporan media yang menggambarkan selatan Filipina pusat ekstremisme ganas sebagai “lapuk” dan “mengelirukan”.

Rekod imigresen menunjukkan dua lelaki itu tiba di Manila sebelum ke Davao City di Mindanao, wilayah yang lama bergelut dengan gerakan militan Islam, sebelum serangan yang menurut polis Australia kelihatan diilhamkan kumpulan IS.

MindaNews melaporkan dua lelaki itu kebanyakan masa berada dalam bilik mereka hampir sebulan di sebuah hotel bajet di Davao.

Mereka mendaftar masuk pada tengah hari 1 Nov dan jarang keluar lebih sejam, kata kakitangan hotel kepada portal berita dalam talian berpangkalan di Mindanao itu.

Menurut kakitangan hotel, dua lelaki itu tidak bergaul dan tidak pernah bercakap dengan tetamu lain, selain tidak menerima sebarang pelawat.

Mereka hanya dilihat berjalan di kawasan berhampiran dan tidak pernah menaiki kenderaan atau dijemput di depan hotel.

Reuters tidak dapat mengesahkan laporan itu dengan segera. Ia turut menghubungi seorang pegawai hotel dan polis Davao, tetapi tidak dijawab.

Año berkata, sejak pengepungan Marawi pada 2017, pertempuran selama lima bulan di mana kumpulan Maute yang diilhamkan IS menawan bandar selatan itu dan bertempur dengan pasukan keselamatan kerajaan, tentera Filipina berjaya melemahkan kumpulan bersekutu dengan ISIS.

“Baki kumpulan ini telah berpecah, kehilangan kepimpinan dan lumpuh dari segi operasi.”