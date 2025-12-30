Penembak di Pantai Bondi tak terbabit kumpulan pengganas, kata polis

Pesuruhjaya Polis Persekutuan Australia Krissy Barrett berkata tiada bukti menunjukkan suspek sebahagian ‘kumpulan pengganas lebih besar’ atau diarahkan pihak lain melakukan tembakan di Pantai Bondi. (Gambar EPA Images)

CANBERRA : Individu didakwa terbabit tembakan maut di Pantai Bondi, Sydney, awal bulan ini bertindak bersendirian dan bukan sebahagian kumpulan pengganas lebih besar, kata pihak berkuasa pada Selasa, lapor Xinhua.

Pesuruhjaya Polis Persekutuan Australia (AFP), Krissy Barrett, berkata tiada bukti menunjukkan lelaki itu sebahagian “kumpulan pengganas lebih besar” atau diarahkan pihak lain melakukan tembakan yang meragut 15 nyawa di Pantai Bondi pada 14 Dis lalu.

Beliau berkata, siasatan bersama AFP dan polis Filipina mengesahkan Sajid Akram, 50, yang ditembak mati di lokasi kejadian dan anak lelakinya berusia 24 tahun, Naveed Akram, berada di Filipina mulai 1 hingga 29 Nov lalu.

AFP masih meneliti rakaman kamera litar tertutup (CCTV), namun Barrett berkata, dua beranak itu jarang meninggalkan penginapan mereka di Bandar Davao dan tidak menerima sebarang latihan atau persediaan logistik bagi melakukan serangan ketika berada di Filipina.

“Namun, saya ingin jelaskan saya tidak menyatakan mereka berada di sana untuk tujuan pelancongan,” katanya dalam sidang media di Canberra.