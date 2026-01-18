Abu Dhabi kekal bandar paling selamat untuk tahun ke-10

Abu Dhabi berterusan mengukuhkan keselamatan, kestabilan, dan kualiti hidup. (Gambar Bernama)

ABU DHABI : Abu Dhabi mengekalkan kedudukannya sebagai bandar paling selamat di dunia untuk tahun ke-10 berturut-turut sejak 2017, menurut laporan antarabangsa dikeluarkan Numbeo, antara pangkalan data kos sara hidup terbesar dunia dan sumber global untuk data kualiti hidup.

Kedudukan teratas dikekalkan ini menekankan kepimpinan global Abu Dhabi dalam mengukuhkan keselamatan, kestabilan, dan kualiti hidup, serta menonjolkan kedudukan emirat itu sebagai destinasi antarabangsa utama untuk didiami, bekerja, dan pelaburan, lapor Agensi Berita Emiriah (WAM).

Ketua Komander Polis Abu Dhabi, Ahmed Saif bin Zaitoon Al Muhairi, berkata, “Pencapaian ini adalah hasil visi kepimpinan bijaksana dan sokongan berterusan Presiden UAE Sheikh Mohamed Zayed Al Nahyan, digabungkan dengan pendekatan institusi yang bersepadu serta usaha gigih anggota Polis Abu Dhabi sepanjang masa.”

Beliau menyatakan, usaha itu diperkukuh strategi proaktif yang canggih, penggunaan teknologi moden, dan kecerdasan buatan secara pintar, serta perkongsian komuniti yang teguh yang mewakili barisan pertahanan pertama dalam menjaga keselamatan dan kestabilan masyarakat.

“Strategi ini mencerminkan pendekatan komprehensif berdasarkan pembangunan keupayaan manusia, memperkukuh perkongsian institusi, dan memperkasakan komuniti melalui kesedaran dan penyertaan, di samping pelaburan berterusan dalam teknologi canggih dan sistem pintar yang menyokong pembuatan keputusan serta meningkatkan keselamatan awam.

“Satu pendekatan yang sejajar dengan amalan terbaik global dan mencapai tahap jaminan komuniti yang tertinggi,” tegasnya.

Pengarah Jabatan Polis Abu Dhabi, Sheikh Mohammed bin Tahnoun Al Nahyan, berkata, “Kedudukan global yang dicemburui ini melambangkan kejayaan visi kepimpinan yang mantap yang meletakkan keselamatan manusia sebagai teras pembangunan mampan.

“Visi ini telah menyumbang kepada pembinaan persekitaran yang selamat dan menarik untuk didiami, bekerja dan pelaburan serta telah mengukuhkan kedudukan Abu Dhabi sebagai model global terkemuka dalam keselamatan bandar dan kualiti hidup.”

Beliau menambah, “Pengiktirafan ini mencerminkan komitmen Emirat dan Polis Abu Dhabi untuk meneruskan perjalanan pembangunan dan inovasi, bergerak dengan yakin ke arah masa depan yang lebih selamat dan mampan yang meletakkan manusia sebagai teras dasar serta projek, selain meningkatkan keyakinan penduduk dan pelawat terhadap tahap sistem keselamatan serta perkhidmatan kepolisan yang maju.”