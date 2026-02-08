Apabila estetika menggadai nyawa

Keputusan China mengharamkan penggunaan pemegang pintu tersembunyi pada kenderaan elektrik (EV) mungkin kelihatan seperti isu kecil dalam dunia reka bentuk automotif. Namun hakikatnya, langkah tersebut lahir daripada kegagalan yang besar — kegagalan reka bentuk untuk melindungi nyawa manusia dalam keadaan paling genting.

Larangan ini dibuat selepas beberapa insiden maut melibatkan EV di China, termasuk kes di mana pintu kenderaan gagal dibuka akibat gangguan kuasa.

Dalam situasi kecemasan, sama ada kemalangan, kebakaran atau kerosakan sistem, penumpang bergantung kepada satu perkara paling asas: kemampuan untuk keluar dari kenderaan dengan segera. Apabila fungsi itu gagal, segala ciri pintar dan futuristik menjadi tidak bermakna.

Keputusan China ini wajar diperhatikan dengan serius oleh Malaysia, khususnya ketika negara sedang mempercepatkan agenda peralihan kepada mobiliti elektrik dan membangunkan kereta elektrik buatan tempatan.

Aspirasi EV Malaysia dan tanggungjawab keselamatan

Malaysia juga kini berada pada fasa penting dalam pembangunan industri EV. Namun tanggungjawab asas yang tidak boleh diketepikan: keselamatan pengguna.

EV bukan sekadar kereta biasa dengan enjin diganti bateri. Ia adalah kenderaan yang bergantung sepenuhnya kepada sistem elektrik, perisian, dan sensor untuk hampir semua fungsi utama.

Dalam keadaan normal, sistem ini berfungsi dengan baik. Tetapi apabila berlaku gangguan kuasa, litar pintas, kebakaran bateri atau pelanggaran serius, kegagalan sistem elektronik boleh berlaku secara serentak. Dalam keadaan ini, komponen mekanikal manual bukan lagi pilihan tambahan — ia menjadi talian hayat.

Isu pemegang pintu tersembunyi perlu dilihat dalam konteks ini. Ia mungkin kelihatan moden dan aerodinamik, tetapi jika ia gagal berfungsi apabila sistem elektrik terputus, risiko kepada penumpang adalah nyata.

Pelajaran dari China

China bukan sahaja pasaran EV terbesar dunia, malah medan ujian paling keras untuk teknologi baharu. Apabila kerajaan China menetapkan bahawa setiap pintu penumpang mesti mempunyai pelepas mekanikal yang jelas dan boleh diakses dari dalam dan luar, ia menghantar mesej yang tegas kepada industri: reka bentuk tidak boleh mengatasi keselamatan.

Langkah ini juga bukan bersifat simbolik. China menetapkan ukuran minimum ruang pemegang pintu, keperluan penandaan visual, serta tempoh peralihan yang munasabah untuk pengeluar menyesuaikan reka bentuk. Ini menunjukkan pendekatan pengawalseliaan yang proaktif, bukan reaktif.

Lebih penting, keputusan China ini berpotensi memberi kesan global. Negara tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap rantaian bekalan automotif dunia. Apabila piawaian keselamatan ditetapkan di China, pengeluar antarabangsa lazimnya akan menyesuaikan reka bentuk mereka untuk pasaran lain.

Bagi Malaysia, persoalannya bukan sama ada kita perlu meniru China sepenuhnya, tetapi sama ada kita bersedia belajar daripada pengalaman mereka sebelum insiden serupa berlaku di sini.

Realiti tempatan yang tidak boleh dinafikan

Malaysia mempunyai cabaran tersendiri yang perlu diambil kira dalam reka bentuk dan peraturan EV. Negara ini berdepan hujan lebat, banjir kilat, suhu tinggi dan kesesakan trafik bandar yang serius. Keadaan ini meningkatkan risiko situasi kecemasan yang memerlukan tindakan pantas.

Bayangkan kenderaan EV terperangkap dalam banjir bandar, mengalami kerosakan sistem elektrik, dan penumpang perlu keluar segera. Dalam situasi sebegini, pengguna tidak mempunyai masa untuk mencari arahan pada skrin atau membaca manual. Mereka memerlukan mekanisme yang intuitif — sesuatu yang boleh ditarik, ditekan atau dibuka secara manual tanpa bergantung kepada kuasa elektrik.

Tambahan pula, tahap literasi teknologi pengguna adalah berbeza-beza. Reka bentuk keselamatan tidak boleh diasaskan pada anggapan bahawa semua pengguna memahami sistem kompleks. Keselamatan yang baik ialah keselamatan yang boleh difahami secara naluri.

Dalam konteks ini, pendekatan “design-first” yang mengutamakan estetika futuristik perlu dinilai semula. Reka bentuk EV tempatan seharusnya berpaksikan realiti penggunaan sebenar rakyat Malaysia, bukan semata-mata trend global.

Selain faktor cuaca dan persekitaran, satu lagi realiti tempatan ialah corak penggunaan kenderaan oleh keluarga. Ramai pengguna Malaysia memandu bersama kanak-kanak, warga emas, atau ahli keluarga berkeperluan khas. Dalam situasi kecemasan, golongan ini lebih terdedah jika mekanisme keluar kenderaan tidak mudah difahami atau memerlukan kekuatan fizikal tertentu.

Reka bentuk keselamatan yang baik perlu mengambil kira pengguna paling lemah, bukan pengguna paling mahir. Jika seorang kanak-kanak atau warga emas tidak mampu membuka pintu kenderaan tanpa bantuan elektrik, maka sistem itu gagal memenuhi prinsip keselamatan asas. Ini bukan soal teknologi tinggi atau rendah, tetapi soal empati dalam reka bentuk.

Peranan pengawal selia, penetapan piawaian

Keputusan China membuka ruang perbincangan penting untuk Malaysia: adakah kita mahu menunggu insiden sebelum bertindak, atau menetapkan piawaian lebih awal?

Agensi seperti JPJ, PUSPAKOM dan MIROS mempunyai peranan besar dalam merangka standard keselamatan EV nasional. Setakat ini, tumpuan banyak diberikan kepada pensijilan, prestasi bateri dan pematuhan teknikal. Namun aspek reka bentuk kecemasan seperti akses pintu manual wajar diberikan perhatian khusus.

Menetapkan garis panduan awal bukan sahaja melindungi pengguna, malah melindungi pengeluar tempatan. Ia mengelakkan situasi di mana reputasi industri tempatan terjejas akibat insiden yang sebenarnya boleh dicegah melalui reka bentuk lebih bertanggungjawab.

EV buatan Malaysia membawa aspirasi besar — kelestarian, kebanggaan nasional, dan daya saing global. Tetapi aspirasi itu hanya bermakna jika ia disokong oleh prinsip paling asas dalam reka bentuk kenderaan: melindungi nyawa manusia.

Dalam dunia sebenar, pintu kereta bukan simbol masa depan atau kemewahan. Ia adalah laluan keluar. Dan laluan keluar tidak sepatutnya tersembunyi.

Malaysia masih mempunyai ruang untuk bertindak secara progresif. Piawaian keselamatan EV yang dirangka hari ini akan menentukan arah industri untuk satu dekad akan datang. Jika garis panduan yang jelas dapat ditetapkan lebih awal—termasuk keperluan pelepas pintu mekanikal yang intuitif—Malaysia bukan sahaja melindungi pengguna tempatan, malah berpotensi menjadi rujukan serantau.

Pendekatan ini juga selari dengan aspirasi negara untuk membangunkan industri automotif yang bertanggungjawab dan mampan. Keselamatan bukan halangan kepada inovasi; ia adalah asas kepada kepercayaan. Tanpa kepercayaan pengguna, tiada teknologi baharu yang boleh berkembang dengan sihat.