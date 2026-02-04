15 maut bot migran, kapal Pengawal Pantai Greece berlanggar

Ambulans tiba di sebuah pelabuhan di Pulau Chios, Greece untuk membawa mangsa cedera ke hospital. (Gambar EPA Images)

ATHENS : Jumlah korban akibat pelanggaran sebuah kapal peronda Pengawal Pantai Hellenic (HCG) dengan bot membawa migran dan pelarian di perairan berhampiran Pulau Chios di Laut Aegean pada Selasa malam meningkat kepada 15 orang, lapor Xinhua memetik pihak berkuasa tempatan.

Penyiar nasional Greece, ERT melaporkan seorang daripada 24 migran yang dibawa ke sebuah hospital berhampiran meninggal dunia akibat kecederaan dialaminya.

Sebelum itu, mayat 11 lelaki dan tiga wanita ditemui di laut, menurut HCG serta pegawai kesihatan.

Kemalangan itu berlaku kira-kira 9 malam waktu tempatan.

Beberapa kanak-kanak dilaporkan cedera, manakala dua wanita hamil mengalami keguguran.

Kebanyakan mangsa terselamat cedera ringan, menurut Pusat Bantuan Kecemasan Kebangsaan.

Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan di tengah-tengah kebimbangan ada mangsa masih hilang.

Empat kapal Pengawal Pantai, sebuah bot persendirian yang membawa penyelam sukarelawan serta sebuah helikopter Tentera Udara Hellenic menyertai operasi itu.