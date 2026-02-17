Tarique Rahman PM baharu Bangladesh

Tarique Rahman angkat sumpah jawatan perdana menteri di hadapan Presiden Mohammed Shahabuddin di parlimen kebangsaan Jatiya Sangsad di Dhaka. (Gambar EPA Images)

NEW DELHI : Tarique Rahman mengangkat sumpah sebagai perdana menteri baharu Bangladesh pada Selasa, dalam apa yang dianggap sebagai era baharu demokrasi dan harapan buat negara dengan 175 juta penduduk itu.

Beliau mengangkat sumpah jawatan di hadapan Presiden Mohammed Shahabuddin di parlimen kebangsaan Jatiya Sangsad di Dhaka, dalam satu upacara yang disiarkan secara langsung.

Terdahulu, Parti Nasionalis Bangladesh (BNP) memilih Tarique, anak bekas perdana menteri Begum Khaleda Zia dan bekas presiden Ziaur Rahman, sebagai ketua parti parlimennya.

Ahli kabinet perdana menteri baharu itu juga mengangkat sumpah dalam upacara yang dihadiri oleh pemimpin dan wakil dari beberapa negara.

Tarique mengetuai pasukan seramai 49 orang, terdiri daripada 25 menteri bertaraf Kabinet dan 24 menteri negara.

BNP yang diasaskan pada 1978 oleh Ziaur Rahman, mencapai kemenangan besar dalam pilihan raya parlimen pada 12 Feb, dan kembali berkuasa selepas dua dekad.

Tarique kembali ke Bangladesh dari Britain pada Disember tahun lepas selepas 17 tahun hidup dalam buangan.

Beliau mengambil alih kepimpinan parti secara rasmi berikutan kematian ibunya. Khaleda Zia yang meninggal dunia pada 30 Dis selepas menderita sakit berpanjangan dan mengharungi perjuangan politik yang sengit menentang seteru beliau, Sheikh Hasina.

Kerajaan baharu berhadapan beberapa cabaran dalam membina semula kepercayaan awam terhadap institusi, memacu pertumbuhan ekonomi serta pekerjaan, dan mewujudkan keharmonian politik selepas lebih 15 tahun di bawah pemerintahan rejim Awami League pimpinan Hasina yang digulingkan dalam kebangkitan rakyat pada Ogos 2024.

Hasina yang melarikan diri ke India, bersama ramai pemimpin partinya kini menetap di luar negara. Mereka menghadapi pertuduhan serius termasuk pembunuhan dan rasuah di mahkamah Bangladesh.

Pemimpin interim Muhammad Yunus dalam perutusan perpisahan kepada negara pada malam Isnin menyifatkan peralihan kuasa kepada kerajaan yang dipilih sebagai era baharu bagi Bangladesh.

“Ini permulaan perjalanan baharu bagi sistem demokrasi Bangladesh, kelahiran sebuah Bangladesh yang baharu,” katanya dalam siaran itu.

Upacara angkat sumpah itu turut dihadiri pemimpin-pemimpin negara Asia Selatan, termasuk Presiden Maldives Mohamed Muizzu; Perdana Menteri Bhutan Tshering Tobgay; Speaker Dewan Rakyat India Om Birla; Menteri Perancangan Pakistan Ahsan Iqbal; Menteri Kesihatan dan Media Massa Sri Lanka Nalinda Jayatissa; serta Menteri Luar Nepal Balananda Sharma.