Generasi tanpa tapak, bayang-bayang kehilangan rumah

Di bandar-bandar besar Malaysia, rumah kian berubah daripada ruang berteduh menjadi simbol jarak sosial. Generasi muda melangkah ke dunia pekerjaan dengan harapan sederhana — cukup gaji, cukup simpanan, cukup ruang untuk memulakan hidup. Namun realiti yang menyambut mereka jauh lebih keras. Harga rumah terus naik, tetapi gaji seolah-olah terpaku pada garis lama.

Setiap laporan baharu mengenai kemampuan memiliki rumah terasa seperti menutup satu pintu lagi dalam hidup mereka. Ramai kini mengembara dari satu unit sewa kecil ke unit lain, seolah-olah kehidupan hanya satu siri persinggahan tanpa hujung. Krisis ini bukan hanya tentang statistik dan pasaran, tetapi tentang bagaimana sebuah generasi mula hilang keyakinan terhadap masa depan mereka sendiri.

Rumah tempat manusia menanam rasa selamat dan stabil. Ia ruang yang menentukan bagaimana hubungan berkembang, bagaimana seorang anak membesar, dan bagaimana seseorang melihat dirinya di dunia. Generasi terdahulu mampu mencapai ruang ini lebih awal dan lebih mudah. Rumah pertama sering dibeli sebelum umur 30, membolehkan mereka membina kehidupan berfasa tanpa tergesa-gesa. Sebaliknya, generasi kini berdepan beban hutang pendidikan, tekanan inflasi, keadaan pekerjaan yang tidak stabil dan simpanan yang tipis.

Hidup tanpa rumah menjadikan perancangan jangka panjang seperti perkahwinan, anak dan kewangan masa depan menjadi kabur. Tanpa ruang fizikal, ruang emosi juga menjadi sempit.

Punca utama krisis ini terserlah dalam angka yang mudah difahami tetapi sukar dihadam: gaji median sekitar RM2,600 sebulan, manakala harga rumah median sekitar RM450,000. Nisbah sembilan atau sepuluh kali gaji tahunan ini menolak generasi muda ke luar sistem pemilikan rumah. Pada masa sama, pemaju terus membina rumah mewah kerana margin keuntungan yang lebih tinggi. Rumah kos sederhana pula semakin kecil, semakin jauh dan semakin jarang.

Dalam situasi ini, walaupun seseorang bekerja dua pekerjaan atau menyimpan dengan disiplin keras, jurang antara kemampuan dan harga pasaran tetap mustahil dijambatani. Inilah titik rapuh sebuah negara — apabila usaha tidak lagi sepadan dengan peluang.

Retak dalam kehidupan

Apabila akses kepada rumah semakin sukar, perubahan sosial mula muncul secara perlahan tetapi ketara. Generasi muda menangguhkan perkahwinan bukan kerana mengejar gaya hidup moden, tetapi kerana takut masa depan tidak dapat ditanggung. Pasangan berkahwin pula menangguhkan kelahiran anak kerana tidak yakin rumah sewa kecil dapat menjadi ruang membesar yang baik.

Komuniti yang dulu terikat melalui kejiranan kini menjadi lautan individu yang berpindah-randah tanpa hubungan akar. Kanak-kanak membesar tanpa kenal jiran, tanpa tempat bermain tetap, tanpa memori ruang yang stabil. Semua ini menjejaskan pembentukan identiti, rasa kebersamaan dan kekuatan sosial sebuah masyarakat.

Krisis perumahan sedang mengubah DNA kehidupan rakyat tanpa disedari.

Ada yang berhujah bahawa generasi muda tidak perlu terikat dengan idea rumah sendiri. Menyewa lebih fleksibel, lebih ringan dan lebih moden. Namun penyewaan tidak disokong oleh ekosistem undang-undang yang melindungi penyewa. Kontrak jangka panjang jarang wujud, harga boleh meningkat sesuka hati dan penyewa boleh diarahkan keluar tanpa tempoh yang cukup.

Keluarga muda hidup dalam ketidakpastian mental kerana masa depan mereka ditentukan oleh keputusan tuan rumah. Jika penyewaan mahu menjadi pilihan hidup yang bermaruah, sistem ini memerlukan pembaharuan menyeluruh — termasuk kawalan harga, standard kualiti kediaman dan perlindungan undang-undang. Tanpa itu, budaya sewa hanya menghasilkan generasi nomad bandar.

Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, satu fenomena baharu mula mengakar dalam pasaran: golongan berada membeli rumah bukan untuk didiami, tetapi sebagai aset sewaan atau pelaburan jangka panjang. Rumah menjadi alat untuk menjana kekayaan pasif. Golongan muda pula menjadi penyewa kekal, membayar sewa yang akhirnya membantu orang lain membina aset. Sistem ini melahirkan kitaran yang tidak adil: satu generasi mengumpul hartanah, satu generasi lagi bekerja sepanjang hidup tanpa jejak pemilikan. Apabila jurang ini semakin melebar, negara bukan sahaja berdepan krisis ekonomi, tetapi jurang sosial antara kelas yang semakin meruncing.

Berani atau terus retak

Beberapa negara melalui krisis serupa dan membina jalan keluar yang boleh menjadi inspirasi. Singapura, misalnya, menjadikan perumahan awam sebagai nadi dasar negara. 80% penduduk tinggal dalam HDB yang direka dengan maruah dan kualiti. Di Eropah, banyak negara memperkenalkan sistem penyewaan jangka panjang dengan perlindungan undang-undang yang ketat agar penyewa tidak kehilangan kediaman secara tiba-tiba. Negara-negara ini memahami satu perkara penting: rumah bukan komoditi untuk spekulasi, tetapi asas kestabilan sosial.

Malaysia perlu melihat ke luar, bukan untuk meniru, tetapi untuk memahami bahawa dasar yang berani boleh mengubah haluan generasi. Krisis ini hanya boleh diatasi jika negara berani merombak struktur perumahan daripada asas.

Rumah kos sederhana mesti dibina semula sebagai kategori utama, bukan kategori sampingan. Penetapan harga perlu berpandukan gaji sebenar, bukannya angka keuntungan pemaju. Spekulasi hartanah perlu dikekang melalui kawal selia yang lebih tegas. Skim sewa-beli perlu dipermudahkan agar anak muda tidak terperangkap dalam kitaran sewa tanpa hujung.

Pada masa sama, bandar-bandar baharu mesti dibangunkan bersama rangkaian pengangkutan awam yang kuat supaya jarak tidak lagi menjadi penghalang utama. Rumah ialah asas negara; tanpa dasar yang memihak kepada generasi muda, asas itu akan terus retak.

Jika keadaan ini berlarutan, Malaysia akan menjadi negara yang hanya menyediakan rumah kepada golongan berada. Generasi muda akan menjadi pekerja abadi tanpa peluang membina kekayaan jangka panjang, tanpa ruang untuk berpijak dan tanpa akar di mana-mana komuniti. Lebih membimbangkan, mereka akan mewarisi negara dalam keadaan rapuh — berada di tanah air sendiri tetapi tidak mempunyai tempat untuk menetap dan berkembang.

Krisis perumahan tidak boleh dianggap sebagai masalah individu; ia persoalan sosial dan kesejahteraan negara. Rumah sepatutnya menjadi hak untuk membina masa depan, bukan kemewahan yang semakin menjauh. Apabila generasi muda kehilangan rumah, mereka sebenarnya kehilangan sebahagian masa depan.

Sebuah negara tidak mungkin kukuh apabila pewarisnya tidak lagi memiliki ruang untuk berteduh, berehat dan bermimpi. Masa depan tidak boleh dibina di atas tanah yang tidak dimiliki sesiapa; ia hanya akan runtuh perlahan-lahan, tanpa sesiapa menyedari bila retaknya bermula.

Mohamed Nasser Mohamed adalah seorang karyawan dan editor perunding terbabit dengan lebih 150 penerbitan sejak 2008.

Artikel ini adalah pandangan penulis dan tidak semestinya mewakili FMT.