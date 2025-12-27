Bila undang-undang tak berundur

Sebagai penerbit buku, saya pernah menerbitkan Dunia Di Sebalik Tembok, sebuah karya separa biografi tentang seorang penulis yang menjalani hukuman penjara dan sebatan atas kesalahannya. Pengalaman itu membuka ruang untuk memahami makna sebenar hukuman — bukan sekadar sebagai peruntukan undang-undang, tetapi sebagai pengalaman hidup yang mengubah seseorang secara menyeluruh.

Hampir sepanjang minggu ini, satu isu menjadi perbualan di mana-mana. Di warung kopi, kedai runcit, meja makan keluarga, ruangan komen media sosial, serta laporan akhbar, radio dan televisyen. Perbincangannya mungkin tidak tersusun atau berhujah secara teknikal, tetapi ia jujur dan berulang-ulang: kegagalan Najib Razak untuk memindahkan baki hukuman penjaranya kepada tahanan rumah.

Yang menarik, isu ini tidak terperangkap dalam kalangan elit politik atau pemerhati undang-undang. Ia dibincangkan oleh mereka yang jarang mengikuti perkembangan mahkamah, malah oleh golongan yang biasanya menganggap politik sebagai sesuatu yang jauh daripada kehidupan harian. Kali ini, ia terasa dekat — kerana ia menyentuh perkara paling asas dalam kehidupan rakyat: rasa keadilan dan kesamarataan di hadapan undang-undang.

Apabila isu yang sama boleh dibincangkan oleh pemandu e-panggilan, penjaja, kakitangan pejabat, pesara dan pengguna media sosial dengan bahasa yang serupa, itu tanda ia telah keluar daripada ruang elit dan memasuki ruang moral masyarakat. Orang awam tidak memetik peruntukan perlembagaan atau seksyen undang-undang. Mereka hanya bertanya satu soalan mudah: adakah undang-undang benar-benar sama untuk semua?

Soalan itu berlegar sepanjang minggu, berpindah dari satu warung ke satu skrin telefon — bukan kerana sensasi, tetapi kerana ramai merasakan inilah ujian paling nyata terhadap prinsip yang sering dilaungkan, namun jarang benar-benar dirasai dalam kehidupan seharian.

Hukuman dan pengalaman orang kecil

Orang awam membaca isu ini dengan membawa bersama pengalaman hidup mereka sendiri. Ramai yang pernah berdepan undang-undang dalam bentuk paling keras. Ada yang melihat ahli keluarga dipenjara kerana kesalahan kecil. Ada yang menyaksikan rakan kehilangan kerja, reputasi dan masa depan akibat sabitan. Tidak kurang juga yang tahu betapa sukarnya membina semula kehidupan selepas keluar dari penjara, dengan stigma yang terus melekat walaupun hukuman telah selesai.

Dalam semua pengalaman ini, tidak pernah wujud pilihan. Penjara tetap penjara. Denda perlu dibayar. Hukuman mesti ditanggung. Tidak ada ruang rundingan tentang usia, kesihatan atau jasa lalu. Sistem bergerak mengikut aturannya sendiri, sering kali tanpa empati, dan dalam persepsi ramai, tidak jarang berat sebelah.

Sebab itu, apabila konsep tahanan rumah dibangkitkan, orang awam melihatnya bukan sebagai isu teknikal atau prosedur, tetapi sebagai simbol keistimewaan. Rumah melambangkan keselesaan, privasi dan kesinambungan kehidupan. Penjara pula melambangkan hukuman sebenar — pemisahan daripada rutin biasa, keluarga dan kebebasan.

Jurang antara dua ruang ini terlalu besar untuk dianggap remeh. Maka apabila usaha memindahkan baki hukuman itu gagal, reaksi orang awam bukan sorakan kegembiraan. Ia lebih kepada rasa bahawa pengalaman mereka sendiri akhirnya tidak diketepikan — bahawa apa yang selama ini keras dan tidak fleksibel untuk mereka, tidak dilembutkan secara terpilih untuk orang lain.

Bagi orang kecil, keadilan bukan tentang menghukum lebih berat. Ia tentang tidak meringankan hukuman secara selektif.

Isyarat terhadap masa depan sistem

Keputusan ini juga dibaca sebagai satu isyarat jangka panjang. Ia bukan sekadar tentang satu kes, tetapi tentang hala tuju sistem selepas ini. Orang awam melihatnya sebagai ukuran sama ada sistem benar-benar sedang berubah, atau sekadar memberi ilusi pembaharuan apabila perhatian awam memuncak.

Rakyat biasa tidak mengharapkan kesempurnaan. Mereka sedar undang-undang dicipta dan dilaksanakan oleh manusia. Namun mereka berharap sekurang-kurangnya wujud konsistensi — bahawa keputusan hari ini tidak bercanggah dengan realiti yang mereka alami semalam.

Dalam perbualan harian, isu ini sering dirumuskan dengan ayat ringkas: “Kalau yang ini pun boleh kekal, mungkin ada harapan.” Ayat itu mungkin tidak akademik, tetapi ia jujur. Ia mencerminkan keinginan orang awam untuk melihat undang-undang berfungsi sebagai garis lurus, bukan selekoh yang hanya muncul untuk pihak tertentu.

Simpati dan had prinsip

Orang awam bukan tidak berperasaan. Mereka memahami soal usia, kesihatan dan keluarga. Mereka sendiri menjaga ibu bapa yang uzur, menanggung penyakit kronik, dan melalui kehilangan insan tersayang. Simpati terhadap mana-mana banduan adalah sesuatu yang manusiawi.

Namun mereka juga sedar akan satu hakikat pahit: simpati jarang menjadi pertimbangan apabila melibatkan diri mereka. Undang-undang tidak bertanya sama ada mereka sakit, tua atau mempunyai tanggungan. Prosedur berjalan tanpa emosi.

Apabila simpati dijadikan hujah utama untuk kelonggaran luar biasa, orang awam melihatnya sebagai ketidakseimbangan. Bukan kerana mereka menolak nilai kemanusiaan, tetapi kerana kemanusiaan sering tidak hadir apabila melibatkan orang biasa.

Dari sudut ini, kegagalan memindahkan baki hukuman bukan penolakan terhadap simpati, tetapi penegasan bahawa simpati tidak boleh mengatasi prinsip keadilan. Jika prinsip boleh digoyahkan kerana nama besar dan sejarah seseorang, keyakinan rakyat terhadap sistem akan runtuh secara senyap.

Mesej yang dirasai, bukan diumumkan

Bagi orang awam, keputusan ini membawa mesej yang tidak diumumkan secara rasmi, tetapi dirasai di seluruh lapisan masyarakat. Ia menegaskan bahawa penjara masih bermakna hukuman, bukan sekadar simbol. Ia juga mengingatkan bahawa kuasa dan pengaruh masa lalu tidak semestinya menjadi perisai mutlak.

Isu ini terus hidup dalam perbualan awam kerana ia bukan tentang seorang individu semata-mata. Ia tentang sama ada negara ini benar-benar serius memulihkan makna undang-undang sebagai institusi bersama — sama ada undang-undang melindungi semua, atau berubah apabila berdepan nama besar.

Orang awam tidak menuntut hukuman tambahan, dan mereka juga tidak menuntut kezaliman. Mereka hanya mahu apa yang telah diputuskan dilaksanakan tanpa pengecualian yang mencipta jurang antara rakyat dan elit. Bagi mereka, keadilan tidak perlu kelihatan kejam, tetapi ia mesti kelihatan konsisten.

Keputusan ini tidak menjadikan hidup rakyat lebih mudah. Harga barang tidak turun, gaji tidak naik, dan tekanan harian tidak hilang. Namun ia memberikan sesuatu yang semakin jarang dirasai — rasa bahawa sistem masih mampu berdiri tanpa tunduk kepada kuasa, nostalgia atau simpati terpilih.

Dan sebab itulah isu ini dibincangkan hampir sepanjang minggu, di mana-mana. Kerana bagi orang awam, keadilan bukan konsep abstrak. Ia soal sama ada mereka masih boleh percaya bahawa apabila hukuman dijatuhkan, ia benar-benar bermakna — untuk semua, tanpa pengecualian.

Mohamed Nasser Mohamed adalah karyawan dan editor perunding terbabit dengan lebih 150 penerbitan sejak 2008.

Artikel ini adalah pandangan penulis dan tidak semestinya mewakili FMT.