Antara akidah, akal dan api massa

Dipu Chandra Das keluar bekerja pada pagi itu seperti ribuan pekerja lain di Asia Selatan — membawa bekal harapan kecil untuk keluarga yang hidup sederhana. Dia mengucup isterinya, mendukung anak kecilnya, dan menaiki bas ke kilang pakaian yang menjadi sumber rezeki. Dalam masa kurang 24 jam, dia mati dibakar oleh sekumpulan manusia yang percaya mereka sedang mempertahankan agama.

Laporan mendalam BBC Asia mengenai kes pembunuhan Dipu Das di Bangladesh bukan sekadar kisah tragis sebuah negara jiran. Ia mendedahkan bagaimana khabar angin, emosi kolektif dan tekanan massa boleh mengatasi hukum, kewarasan dan nilai kemanusiaan. Tuduhan yang dilemparkan kepada Dipu belum diuji di mahkamah, belum dibuktikan secara sah, dan akhirnya tidak pernah sempat diperjelaskan.

Yang lebih menggentarkan, tragedi ini berlaku di ruang terbuka — di hadapan ratusan orang, sebahagiannya hanya menjadi penonton. Dalam suasana sebegitu, tanggungjawab individu seakan lenyap, digantikan dengan keberanian palsu yang lahir daripada jumlah. Apa yang berlaku bukan lagi tindakan peribadi, tetapi arus massa yang sukar dihentikan.

Islam, tuduhan dan prinsip keadilan

Dalam Islam, tuduhan menghina agama adalah perkara berat dan serius. Namun Islam juga meletakkan garis yang paling tegas dalam soal keadilan: tiada hukuman tanpa proses, tiada tindakan tanpa bukti, dan tiada keputusan tanpa autoriti yang sah. Prinsip tabayyun, siasatan, niat dan saksi bukan sekadar anjuran moral, tetapi asas hukum.

Apabila individu atau kumpulan mengambil alih peranan hakim dan pelaksana hukuman, agama tidak lagi berfungsi sebagai sumber rahmah. Ia bertukar menjadi alat legitimasi kemarahan. Dalam kes Dipu Das, apa yang berlaku bukanlah pembelaan akidah, tetapi penghakiman jalanan yang menafikan hak paling asas seorang manusia — hak untuk hidup dan mempertahankan diri.

Ironinya, siasatan awal menunjukkan ramai yang terlibat bukanlah golongan yang dikenal sebagai sangat beragama. Ini mengingatkan kita bahawa keganasan atas nama agama sering dipacu oleh emosi, solidariti sementara dan tekanan sosial, bukan kefahaman sebenar tentang ajaran itu sendiri.

Malaysia dan ujian kehidupan majmuk

Malaysia sering melihat dirinya sebagai contoh masyarakat berbilang kaum dan agama yang stabil. Namun kestabilan itu bukan sesuatu yang statik; ia perlu dipelihara. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, polemik berkaitan rumah ibadat bukan Islam — khususnya isu kuil yang dibina tanpa kebenaran — telah menguji kematangan awam dan kebijaksanaan kepimpinan kita.

Isu kuil haram kerap dibentangkan secara hitam-putih: seolah-olah mempertahankan undang-undang bermaksud menindas minoriti, manakala bertolak ansur pula dianggap menggadaikan Islam. Hakikatnya jauh lebih kompleks.

Ada kuil yang wujud puluhan tahun sebelum sesuatu kawasan dibangunkan. Ada yang terhasil daripada kelemahan pentadbiran lama. Ada juga yang jelas melanggar peraturan semasa.

Dalam banyak kes, masalah ini diwarisi daripada kegagalan perancangan bandar dan ketidaktegasan pentadbiran terdahulu. Apabila isu lama ini meletup dalam suasana politik dan media sosial yang lebih panas, ia mudah ditarik ke gelanggang sentimen agama. Masyarakat pula sering hanya melihat hasil akhir — bangunan yang dianggap ‘tidak sah’ — tanpa memahami proses panjang yang mendahuluinya.

Namun perbezaan paling ketara antara Malaysia dan tragedi di Bangladesh ialah saluran penyelesaian masih wujud dan diakui. Kita masih mempunyai mahkamah, proses perundingan, mekanisme pentadbiran dan ruang dialog antara agama. Setakat ini, kita masih memilih undang-undang berbanding hukuman massa.

Garis halus antara ketegasan dan kekerasan

Pengalaman negara lain menunjukkan bahawa garis antara ketegasan dan kekerasan boleh menjadi nipis apabila emosi awam tidak ditenangkan dan isu agama dibiarkan menjadi bahan mobilisasi politik atau sentimen jalanan.

Apa yang bermula sebagai tuntutan peraturan boleh bertukar menjadi kemarahan kolektif jika tidak diurus dengan cermat.

Di sinilah peranan kepimpinan menjadi penting — bukan sekadar menguatkuasakan undang-undang, tetapi mengawal naratif. Bahasa yang digunakan, nada kenyataan dan urutan tindakan semuanya memberi kesan. Ketegasan yang tidak disertai empati mudah disalah tafsir, manakala empati tanpa pelan penyelesaian pula mudah disalah guna.

Media sosial mempercepatkan lagi kerapuhan ini. Dalam dunia digital, emosi bergerak lebih laju daripada fakta. Video pendek, tajuk sensasi dan petikan separuh masak mudah membentuk persepsi awam sebelum sebarang penjelasan rasmi sempat diberikan. Apa yang sepatutnya menjadi perbincangan dasar bertukar menjadi perlawanan emosi antara ‘kami’ dan ‘mereka’.

Pengalaman di Bangladesh menunjukkan bagaimana khabar angin yang tidak ditangani dengan pantas boleh berkembang menjadi keganasan terbuka. Malaysia bernasib baik kerana setakat ini, institusi masih berfungsi dan tindakan balas masih berpaksikan undang-undang.

Namun kebergantungan berlebihan kepada nasib, tanpa usaha memperkukuh literasi awam dan kepimpinan berfakta, adalah pertaruhan yang berisiko.

Toleransi agama bukan tanda kelemahan. Ia menuntut kekuatan menahan diri dan kebijaksanaan membaca konteks. Dalam masa yang sama, penguatkuasaan undang-undang pula tidak boleh kehilangan ihsan. Merobohkan tanpa penjelasan hanya menambah luka, bukan menyelesaikan masalah.

Pelajaran yang tidak boleh diabaikan

Kisah Dipu Das berakhir dengan kesunyian sebuah rumah, ibu bapa yang kehilangan anak, dan seorang anak kecil yang membesar tanpa bapa. Tiada agama yang memperoleh kemuliaan daripada tragedi itu. Tiada masyarakat yang menjadi lebih selamat selepasnya. Yang tinggal hanyalah trauma, ketakutan dan jurang yang semakin melebar antara manusia.

Malaysia masih mempunyai pilihan. Kita boleh belajar daripada tragedi orang lain tanpa menunggu tragedi sendiri. Kita boleh mempertahankan agama tanpa menanggalkan kemanusiaan. Kita boleh tegas tanpa menjadi kejam, dan berprinsip tanpa kehilangan ihsan.

Soalan yang perlu terus kita ajukan bukanlah siapa yang paling lantang mempertahankan agama, tetapi siapa yang paling mampu menenangkan keadaan ketika emosi memuncak dan siapa yang sanggup berdiri sebagai benteng terakhir antara kemarahan massa dan keadilan sebenar.

Kerana sejarah menunjukkan, apabila api massa dinyalakan, ia jarang berhenti pada sasaran yang asal — dan sering membakar lebih daripada yang dirancang.

Mohamed Nasser Mohamed ialah karyawan dan editor perunding terbabit dengan lebih 150 penerbitan sejak 2008.

Artikel ini adalah pandangan penulis dan tidak semestinya mewakili FMT.