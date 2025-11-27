Mahkamah arah 19 bekas pemilik tanah kosongkan tapak lebuh raya WCE

Mahkamah Tinggi Shah Alam Isnin lalu menolak saman 19 bekas pemilik tanah yang memohon pengisytiharan bahawa notis dikeluarkan oleh pentadbir tanah tidak boleh dikuatkuasakan.

SHAH ALAM : Seramai 19 bekas pemilik tanah di Kampung Jawa, Klang, diarahkan mengosongkan tapak didiami mereka untuk memberi laluan kepada projek Lebuhraya Persisiran Pantai Barat (WCE).

Projek menghubungkan Banting sehingga ke Perak itu telah lama tertangguh kerana keengganan mereka mengosongkan tapak kediaman.

Peguam mereka, R Kengadharan berkata Mahkamah Tinggi hari ini membenarkan permohonan dikemukakan oleh pentadbir tanah daerah Klang dan pemegang konsesi, WCE Sdn Bhd, untuk meminda perintah yang dikeluarkan pada Isnin.

Hakim Khadijah Idris sebelum ini memberikan 19 bekas pemilik tanah tersebut, yang diketuai oleh S Subramaniam, tempoh 14 hari bermula 24 Nov untuk mengosongkan tapak berkenaan.

Bagaimanapun, susulan permohonan yang difailkan semalam oleh pentadbir tanah dan syarikat itu, mahkamah memutuskan bahawa perintah pengosongan perlu berkuat kuasa serta-merta, kata Kengadharan.

“Saya telah membantah permohonan untuk meminda perintah tersebut, tetapi bantahan saya ditolak,” katanya, sambil menambah beliau sedang menunggu arahan daripada anak guamnya mengenai tindakan seterusnya.

FMT juga masih menunggu maklum balas daripada firma guaman Kumar Jaspal Quah & Aishah, serta peguam How Chee Hong yang hadir dalam prosiding hari ini.

Isnin lalu, Khadijah telah menolak saman difailkan oleh Subramaniam bersama pemohon lain yang memohon pengisytiharan bahawa notis yang dikeluarkan oleh pentadbir tanah semasa pengambilan alih tanah tersebut tidak boleh dikuatkuasakan.

Dengan menggunakan Seksyen 56 Akta Pengambilan Tanah 1960, hakim memutuskan bahawa prosiding di hadapannya tidak terbatal walaupun terdapat kegagalan menyampaikan notis prosiding kepada mana-mana pihak berkepentingan.

Khadijah turut membenarkan tuntutan balas WCE dengan memutuskan bahawa selepas pengambilan tanah dibuat, tanah tersebut – dikenali sebagai Lot 15762, GRN 19398, Mukim Klang, Daerah Klang – telah menjadi milik kerajaan berkuat kuasa mulai 29 Mac tahun lalu.

Tahun lalu, Subramaniam dan pemohon lain memfailkan saman pemula untuk membatalkan pengambilan tanah itu, dengan alasan bahawa pentadbir tanah gagal menyerahkan Borang K – iaitu notis yang perlu dikeluarkan di bawah akta apabila tanah diambil alih.

Lebuh raya WCE sepanjang 233 kilometer ini dibina sebagai laluan alternatif kepada Lebuh Raya Utara-Selatan.

Pertikaian ini timbul selepas Pejabat Tanah Klang berusaha mengambil alih 1.9 ekar daripada keseluruhan lima ekar tanah milik 19 penduduk tersebut.

Pemilik hartanah yang terlibat mendakwa pengambilan itu akan menyebabkan baki 3.1 ekar tanah mereka tidak lagi sesuai untuk didiami.

WCE selaku pemegang konsesi telah membayar RM5.4 juta bagi 1.9 ekar tanah itu, namun seorang penilai swasta yang dilantik oleh penduduk menganggarkan nilai tanah tersebut mencecah RM32 juta.

Pertikaian mengenai nilai pampasan itu dijadual dibicarakan di Mahkamah Tinggi pada 27 Jan.