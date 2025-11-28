AADK ambil tindakan wajar berkait penghuni pusat pemulihan maut, kata EAIC

Penghuni itu dilaporkan meninggal dunia di pusat pemulihan AADK di Batu Kurau, Perak, Mac lalu.

PETALING JAYA : Agensi Antidadah Kebangsaan (AADK) telah mengambil tindakan tatatertib sewajarnya berhubung kematian seorang penghuni sebuah pusat pemulihan dadah di Batu Kurau, Perak, Mac lalu, kata Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan (EAIC) hari ini.

EAIC, yang menjalankan siasatan terhadap kematian penghuni itu, berkata unit integriti AADK telah mengambil tindakan tatatertib terhadap pegawai dan kakitangan yang terlibat.

Suruhanjaya itu turut mencadangkan agar penambahbaikan dibuat terhadap prosedur agensi antidadah itu berkaitan pendaftaran dan pengurusan kesihatan penghuni.

Khususnya, ia menggesa pengurusan dan pemantauan yang lebih kukuh dalam pengendalian serta pemberian ubat-ubatan kepada penghuni.

Dalam satu kenyataan, EAIC turut mencadangkan supaya AADK menjalankan pemeriksaan holistik ke atas semua pusat pemulihan dadahnya untuk memantau operasi, mengenal pasti isu yang dihadapi dan memastikan pematuhan terhadap SOP.

Ia juga mencadangkan agar kakitangan di pusat-pusat ini mengikuti kursus penyegaran komprehensif mengenai garis panduan, dasar dan prosedur agensi tersebut.