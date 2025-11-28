BN perlu jawab gagal tunai hak 40% Sabah, gesa pemimpin GRS

Armizan Mohd Ali meminta pengundi tidak terpedaya dengan slogan ‘bikin balik Sabah’ oleh BN.

PETALING JAYA : Barisan Nasional (BN) perlu menjawab kepada rakyat Sabah berhubung kegagalan menunaikan hak hasil 40% kepada negeri itu sepanjang 50 tahun mentadbir persekutuan, gesa seorang pemimpin Gabungan Rakyat Sabah (GRS).

Timbalan Setiausaha Agung GRS Armizan Mohd Ali berkata berbilion ringgit hak rakyat yang sepatutnya dimasukkan ke dana kumpulan wang disatukan kerajaan Sabah sejak 1974 tidak dimasukkan oleh kerajaan pimpinan BN di pusat.

“Kata mereka pusat boleh bankrap jika bayar 40% pemberian khas setiap tahun kepada Sabah. Ini alasan menghalalkan penafian hak Sabah dalam Perlembagaan Persekutuan,” katanya merujuk ucapan Ketua Umno Sabah Bung Moktar Radin sebelum ini.

“Penafian hak inilah antara punca Sabah terus ketinggalan, rakyat terus berdepan isu air, elektrik dan jalan raya.

“Penafian hak 40% inilah punca Kerajaan Negeri tidak mempunyai sumber kewangan yang mencukupi untuk menangani isu rakyat,” katanya di Facebook sambil menyifatkan BN sebagai ‘dinosaur sebenar’ yang merompak Sabah.

“Tolak parti politik dinosaur ini,” ujarnya memberi nasihat kepada pengundi menjelang PRN Sabah, esok.

Armizan mengulas kenyataan Ketua Pemuda Umno Dr Akmal Saleh yang mengungkapkan ‘Selamatkan Sabah dari dinosaur yang rompak rakyat’ dalam siri kempen PRN Sabah.

Beliau yang juga menteri perdagangan dalam negeri dan kos sara hidup berkata kelalaian BN itu terpaksa ditanggung dan dijawab pentadbiran kini termasuk oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim di Parlimen.

“Hari ini datang tunjuk kononnya mereka lebih hebat, tetapi yang menafikan dan menanggukan hak Sabah selama 50 tahun serta tidak naikkan RM26 juta dari 1974 adalah BN dan Umno.

“Jadi jangan terpedaya dengan ‘bikin balik Sabah’ nanti ‘bikin terbalik Sabah’,” tegasnya.

Semalam, Anwar berkata kerajaan persekutuan komited menunaikan ‘segera’ tuntutan 40% hasil Sabah.

Bulan lalu, Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu mengesahkan hak 40% Sabah ke atas hasil persekutuan yang diperoleh di negeri itu, seperti diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan.

Mahkamah juga memutuskan semakan pasca 2021 yang dijalankan oleh kerajaan terhadap hak negeri itu adalah tidak sah, tidak rasional, tidak mengikut prosedur dan tidak seimbang.

Jabatan Peguam Negara mengumumkan Putrajaya tidak merayu keputusan itu dan meneruskan rundingan dengan kerajaan negeri secepat mungkin yang bermula 17 Nov lalu membabitkan pegawai tertinggi kedua-dua pihak.