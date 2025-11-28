Jenayah ‘deepfake’ meningkat, Nacsa gesa platform dalam talian tingkat keselamatan

Ketua Eksekutif Nacsa Megat Zuhairy Megat Tajuddin berkata tindakan pantas dari platform dalam talian berikan pihak berkuasa peluang lebih baik untuk hentikan penipuan sebelum mangsa kehilangan wang mereka. (Gambar Envato Elements)

PETALING JAYA : Ketua Eksekutif Agensi Keselamatan Siber Negara (Nacsa), Megat Zuhairy Megat Tajuddin, menggesa platform digital meningkatkan usaha dalam mengesan, mengehadkan, dan dengan cepat memadamkan kandungan berbahaya susulan peningkatan kes penipuan kewangan dalam talian.

Megat Zuhairy Megat Tajuddin.

Megat Zuhairy berkata, penjenayah siber kini menggunakan teknik yang jauh lebih canggih, bermula daripada mencuri identiti dan kejuruteraan sosial hingga penyalahgunaan kecerdasan buatan (AI), untuk memperdaya rakyat Malaysia di media sosial, platform e-dagang, dan aplikasi pemesejan.

“Penjenayah ini tidak lagi bergantung kepada kaedah penggodaman tradisional semata-mata. Sebaliknya, mereka semakin mengeksploitasi teknologi moden seperti AI, yang telah menjadi pemboleh berkuasa bagi bentuk-bentuk jenayah siber yang baru dan kompleks,” katanya.

Beliau berkata, teknologi ini “mengurangkan halangan bagi mereka yang mahu melakukan jenayah siber, menjadikan ia lebih mudah bagi sesiapa yang hanya mempunyai pengetahuan teknikal yang minimum untuk melancarkan serangan yang sangat canggih”.

Megat Zuhairy berkata skim penipuan pelaburan, e-dagang, dan kes penyamaran terus berkembang kerana platform sering gagal mengenal pasti aktiviti mencurigakan dengan awal, membenarkan profil palsu, hantaran mengelirukan, dan media yang dimanipulasi untuk tersebar tanpa kawalan.

Katanya, kes penipuan yang menggunakan teknologi AI menjadi kebimbangan utama.

“Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, Malaysia tidak terkecuali. Kami melihat kes penipuan menggunakan teknologi ‘deepfake’ di mana mangsa ditipu oleh kandungan yang dihasilkan oleh AI seperti video atau suara yang meniru individu sebenar dengan meyakinkan,” katanya.

Trend ini menjadikan ia penting bagi platform untuk menguatkan proses pengesahan mereka, mengesahkan transaksi berisiko tinggi, dan meningkatkan sistem automatik yang boleh mengesan atau menyekat bahan penipuan sebelum ia sampai kepada pengguna.

Tindakan pantas dari platform memberikan pihak berkuasa peluang yang lebih baik untuk menghentikan penipuan sebelum mangsa kehilangan wang mereka.

Megat Zuhairy berkata, penyedia perkhidmatan juga mesti memastikan platform mereka tidak dieksploitasi untuk penipuan dan harus mengekalkan saluran yang jelas untuk pengguna melaporkan aktiviti mencurigakan.

“Langkah-langkah ini membolehkan pihak berkuasa bertindak dengan lebih berkesan dan cepat terhadap penipuan di platform seperti laman e-dagang, media sosial, dan aplikasi perbankan dalam talian,” katanya.

Beliau juga memberi amaran bahawa penipu sering berpindah ke platform yang lebih kecil atau luar negara yang mempunyai perlindungan yang lebih lemah apabila platform utama mengetatkan langkah-langkah keselamatan mereka – tindakan yang menyukarkan penguatkuasaan.

Ini menguatkan keperluan bagi semua penyedia perkhidmatan, tanpa mengira saiz atau bidang kuasa, untuk mengekalkan standard yang konsisten supaya tiada platform dijadikan tempat perlindungan bagi penjenayah siber.

Beliau berkata, pengguna tetap menjadi barisan pertahanan yang kritikal dan oleh itu, rakyat Malaysia harus berhati-hati ketika menderma atau melabur dalam talian, mengesahkan akaun sebelum buat transaksi dan sentiasa peka terhadap taktik penipuan yang biasa.

“Memastikan keselamatan dalam talian memerlukan tindakan koordinasi antara platform, pengawal selia dan pengguna,” katanya.

Beliau berkata, platform akhirnya harus berusaha untuk membina sistem di mana ciri keselamatan beroperasi secara lalai, mengehadkan penyebaran penipuan sebelum ia mendatangkan kemudaratan, dan membantu mengukuhkan kepercayaan dalam ekonomi digital.

Malaysia juga sedang memperkuat rangka kerja keselamatan dalam talian menerusi Akta Keselamatan Dalam Talian 2025, yang menetapkan tanggungjawab yang lebih jelas ke atas platform utama untuk mengurangkan kandungan berbahaya dan bertindak lebih cepat terhadap laporan pengguna, menyediakan persekitaran digital yang lebih selamat untuk orang ramai.