Lebih 30,000 mangsa banjir di 337 PPS 9 negeri

Jumlah mangsa banjir di Terengganu tertinggi, iaitu 10,395 orang daripada 3,188 keluarga ditempatkan di 127 PPS di Kemaman, Marang, Kuala Terengganu, Kuala Nerus, Setiu, Dungun, Hulu Terengganu dan Besut. (Gambar Bernama)

PETALING JAYA : Seramai 33,618 mangsa banjir ditempatkan di 337 pusat pemindahan sementara (PPS) di sembilan negeri setakat 7 pagi ini.

Daripada jumlah itu, mangsa banjir di lima negeri menunjukkan peningkatan, manakala Perak, Perlis, Kedah dan Kelantan menurun sedikit pagi ini.

Menurut portal Info Bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat, jumlah mangsa banjir di Terengganu meningkat kepada 10,395 orang daripada 3,188 keluarga pagi ini berbanding 8,909 malam tadi. Mereka ditempatkan di 127 PPS di Kemaman, Marang, Kuala Terengganu, Kuala Nerus, Setiu, Dungun, Hulu Terengganu dan Besut.

Di Selangor, jumlah mangsa banjir meningkat kepada 4,131 orang daripada 1,131 keluarga di 31 PPS di Klang, Sabak Bernam, Kuala Langat, Kuala Selangor dan Sepang pagi ini berbanding 3,542 orang malam tadi.

Di Pahang, seramai 2,375 mangsa daripada 747 keluarga ditempatkan di 56 PPS di empat daerah – Raub, Maran, Kuantan dan Lipis setakat 7 pagi ini berbanding 1,705 orang malam tadi.

Di Melaka, lapan PPS dibuka di Melaka Tengah dan Alor Gajah yang menempatkan 307 mangsa banjir daripada 89 keluarga berbanding 20 orang malam tadi.

Di Negeri Sembilan, jumlah mangsa banjir meningkat sedikit kepada 366 orang 151 keluarga pagi ini berbanding 313 orang malam tadi, dengan semuanya ditempatkan di tujuh PPS di Port Dickson, Kuala Pilah, Rembau, Seremban dan Jempol.

Di Perak, jumlah mangsa banjir berkurangan sedikit kepada 6,284 orang daripada 1,908 keluarga pagi ini berbanding 6,429 orang malam tadi. Mereka berlindung di 46 PPS di enam daerah – Manjung, Bagan Datuk, Perak Tengah, Hilir Perak, Muallim serta Larut, Matang dan Selama.

Di Perlis, jumlah mangsa terus berkurangan kepada 3,445 orang berbanding 7,116 orang malam tadi, di mana semuanya berlindung di 23 PPS di Padang Besar, Kangar dan Arau.

Di Kedah, seramai 3,314 mangsa banjir daripada 1,039 keluarga berlindung di 21 PPS di Kota Setar, Kubang Pasu dan Pokok Sena. Jumlah itu menurun sedikit berbanding 3,758 orang malam tadi.

Di Kelantan turut menyaksikan penurunan jumlah mangsa banjir kepada 3,001 orang daripada 1,118 keluarga pagi ini berbanding 3,448 orang malam tadi. Semuanya ditempatkan di 18 PPS di Tumpat, Pasir Mas, Tanah Merah, Kuala Krai, Machang dan Gua Musang.