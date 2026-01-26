Gelombang kedua banjir landa Sarawak, 25 mangsa di 1 PPS

Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri berkata PPS Bangunan Masjid Lama di Kampung Seruyuk, Kota Samarahan dibuka 8 pagi tadi menempatkan 25 mangsa banjir. (Gambar Bernama)

KUCHING : Sebuah pusat pemindahan sementara (PPS) dibuka di Kota Samarahan hari ini akibat banjir susulan hujan lebat berterusan di beberapa kawasan di selatan Sarawak sejak semalam.

Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri memaklumkan PPS Bangunan Masjid Lama di Kampung Seruyuk dibuka 8 pagi tadi.

“PPS berkenaan menempatkan 25 mangsa daripada lapan keluarga. Mereka merupakan penduduk dari Kampung Serunyuk.”

Ini gelombang kedua banjir di Sarawak dalam bulan ini, dengan banjir terakhir pulih sepenuhnya 17 Jan lalu.