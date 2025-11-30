PKR terus berprestasi buruk di Sabah, DAP tersingkir sepenuhnya

Parti komponen Pakatan Harapan – PKR dan DAP gagal mempertahankan semua 10 kerusi dimenanginya pada PRN 2020.

PETALING JAYA : Prestasi Pakatan Harapan (PH) dalam PRN Sabah ke-17 semalam mengecewakan, dengan hanya seorang daripada 22 calonnya menang.

Satu-satunya kemenangan gabungan itu datang daripada PKR, melalui Adun payung terjun dari Gabungan Rakyat Sabah (GRS).

Selain satu kerusi yang dimenanginya, prestasi PKR di Sabah terus hambar, dengan sembilan lagi calonnya kecundang.

Sekutunya, DAP turut menunjukkan prestasi buruk apabila kalah semua lapan kerusi yang dimenanginya pada PRN 2020.

Sebuah lagi parti komponen PH, Amanah juga gagal bertapak di Malaysia Timur, berbanding lawannya PAS yang berjaya mencipta sejarah.

PKR bergelut bertahun-tahun untuk mengembangkan pengaruhnya melepasi dua kerusi di Api-Api dan Inanam, yang dimenanginya pada PRU 2013 dan berjaya mempertahankannya pada PRN 2020. Parti itu turut menang kerusi Parlimen Sepanggar, satu-satunya kemenangan daripada 10 kerusi ditandinginya pada PRU 2022 (PRU15).

Satu-satunya kemenangan parti itu semalam di Melalap melalui Jamawi Jaafar, yang sebelum ini bersama Parti Gagasan Rakyat Sabah sebelum diumumkan sebagai calon PKR dua minggu lalu.

PKR menggugurkan salah seorang pemimpin Sabah paling berpengaruh, Christina Liew dan meletakkan calon muda, Thonny Chee, yang gagal mempertahankan kerusi Api-Api.

Parti itu tidak mencalonkan tokoh besar lain, dengan Ketua PKR Sabah, Mustapha Sakmud tidak bertanding untuk memfokuskan tugasnya sebagai timbalan menteri pendidikan tinggi dan Ahli Parlimen Sepanggar.

Tumpuan diberikan kepada pencalonan Yamani Hafez Musa, anak bekas ketua menteri Sabah dan Yang di-Pertua Negeri, Musa Aman. Namun, Yamani tewas tipis di Sindumin kepada calon Warisan, Yusri Pungut dengan majoriti 362 undi.

PKR turut mempertaruhkan seorang lagi calon payung terjun dari GRS, George Hiew, tetapi beliau tewas dengan majoriti 676 undi kepada calon Warisan, Alex Wong.

Keputusan itu dijangka meningkatkan tekanan terhadap kepimpinan PKR menjelang PRU16.

DAP tersingkir sepenuhnya

DAP dikejutkan dengan kegagalan mempertahankan lapan kerusi dimenanginya pada PRN 2020.

Kekalahan tokoh utama parti itu, termasuk Ketua DAP Sabah Phoong Jin Zhe, Timbalannya Chan Foong Hin, Ahli Parlimen Sandakan Vivian Wong dan Adun Kapayan dua penggal Jannie Lasimbang, sangat mengejutkan.

Parti itu menyertai PRN Sabah ke-17 dengan penuh keyakinan selepas sekian lama menguasai kawasan bandar melalui sokongan pengundi Cina.

Tetapi, kali ini ia kehilangan sebahagian besar kerusi kepada Warisan, apabila undi masyarakat Cina beralih dengan ketara kepada parti pimpinan Shafie Apdal.

DAP turut terkesan apabila dua bekas pemimpinnya, Frankie Poon dan Liau Fui Fui yang bertanding atas tiket Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat (KDM). Tindakan itu dikatakan memecahkan undi dan memberi kelebihan kepada Warisan di Elopura serta Tanjong Papat.

Sekutu PH, Amanah turut berdepan nasib sama apabila satu-satunya calon parti itu gagal menang di Sulabayan.

Ini bermakna Amanah perlu menunggu untuk memenangi kerusi pertamanya di Malaysia Timur, berbeza dengan PAS yang mencipta sejarah dengan meraih kemenangan pertama di Sabah semalam.