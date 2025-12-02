Inkues Zara Qairina: 5 pelajar hanya diberi amaran lisan

Mahkamah Koroner diberitahu lima pelajar berkenaan melanggar peraturan sekolah kerana mengadakan perjumpaan tanpa kebenaran serta mengeluarkan kata-kata kesat.

PETALING JAYA : Mahkamah Koroner Kota Kinabalu diberitahu, lima pelajar yang kali terakhir berjumpa dengan Zara Qairina Mahathir dan mengeluarkan kata-kata kesat terhadapnya hanya diberikan amaran lisan serta dirujuk kepada Guru Bimbingan Kaunseling (GBK).

Setiausaha Unit Disiplin Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) Tun Datu Mustapha, Muliati Alihuddin, 42, berkata kesemua pelajar berkenaan tidak dikenakan mata penalti kerana kes kematian Zara Qairina masih dalam siasatan polis dan kini di peringkat prosiding mahkamah.

Saksi ke-56 itu berkata demikian ketika disoal peguam Shahlan Jufri, yang mewakili ibu Zara Qairina dalam prosiding inkues kematian pelajar berkenaan di hadapan Koroner Amir Shah Amir Hassan, menurut laporan Bernama.

Muliati turut mengesahkan bahawa pada September lepas, pihak sekolah menerima aduan satu lagi kes buli membabitkan seorang pelajar lelaki yang dikatakan ditampar dan ditendang dan susulan aduan itu, dua pelajar lelaki telah digantung selama seminggu dan kemudian dirujuk kepada GBK.

Beliau menjelaskan bahawa hukuman gantung sekolah dikenakan kerana kes tersebut melibatkan ‘touch’ iaitu sentuhan fizikal, manakala kes membabitkan lima pelajar itu tidak melibatkan sebarang sentuhan.

Saksi itu turut mengakui bahawa lima pelajar berkenaan telah melanggar peraturan sekolah kerana mengadakan perjumpaan tanpa kebenaran serta mengeluarkan kata-kata kesat.

Ketika membacakan pernyataan saksinya, Muliati memaklumkan kepada mahkamah bahawa keluarga Zara Qairina enggan menjalankan bedah siasat ke atas jenazah pelajar itu kerana mahu menyegerakan pengebumian pada malam yang sama dan perbualan itu didengarinya ketika berada di Hospital Queen Elizabeth pada 17 Julai lepas.

“Saya dan seorang lagi cikgu mendengar, ibunya telah menghubungi perkhidmatan van jenazah,” katanya sambil menambah, beliau hanya mengenali Zara Qairina ketika mengendalikan kes gangguan seksual yang dilaporkan pelajar itu, Mac lepas.

Zara Qairina disahkan meninggal dunia di Hospital Queen Elizabeth di sini pada 17 Julai selepas ditemukan tidak sedarkan diri di dalam longkang berhampiran asrama sekolahnya pada 4 pagi 16 Julai.

Prosiding inkues bersambung esok.