Kes sisa haram di Bukit Pelandok, pegawai JAS disyor tindakan disiplin

Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan (EAIC) juga akan memanjangkan hasil siasatan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM). (Gambar Facebook)

PETALING JAYA : Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan (EAIC) mencadangkan tindakan tatatertib diambil terhadap beberapa pegawai Jabatan Alam Sekitar (JAS) susulan aduan berhubung pengendalian satu kes pelupusan bahan terjadual secara haram di Bukit Pelandok, Negeri Sembilan.

EAIC berkata pihaknya menerima aduan melibatkan pegawai di JAS Ibu Pejabat dan Negeri Sembilan yang didakwa cuai atau gagal mengambil tindakan sewajarnya berhubung insiden pelupusan haram itu.

“Setelah meneliti keterangan, dokumen dan penemuan di lapangan, EAIC mendapati wujud asas kukuh untuk mencadangkan tindakan tatatertib terhadap beberapa pegawai yang terlibat,” katanya dalam kenyataan.

Menurut EAIC, hasil lengkap termasuk syor tindakan telah diserahkan kepada ketua setiausaha negara, Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA), ketua pengarah JAS serta pihak berkuasa tatatertib JAS untuk tindakan susulan.

“Kami percaya tindakan pantas dan tegas perlu diambil untuk memastikan integriti proses penguatkuasaan alam sekitar terus terpelihara,” katanya.

EAIC turut memaklumkan hasil siasatan itu akan dipanjangkan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) bagi penelitian lanjut.

“Sebarang unsur salah guna kuasa atau rasuah, jika dikenal pasti, perlu ditangani segera. Ini selaras dengan komitmen kerajaan untuk memperkukuh ketelusan dalam perkhidmatan awam,” tambahnya.

Suruhanjaya itu berkata pihaknya akan memaklumkan perkembangan terkini kepada umum dalam masa terdekat, termasuk langkah susulan yang mungkin diambil oleh agensi berkaitan.

“EAIC komited memastikan setiap aduan orang awam disiasat secara profesional dan bebas. Tindakan terhadap pelanggaran integriti adalah penting bagi memulihkan keyakinan masyarakat,” katanya.