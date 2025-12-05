Malaysia — Kuasa pelancongan perubatan semakin meningkat di Asia

Malaysia tawar pengalaman perjalanan pesakit lancar dan terurus termasuk sambutan di lapangan terbang, kemudahan visa, lorong imigresen khusus, jadual rawatan, susulan selepas rawatan bahkan ruang istirahat kesihatan di KLIA. (Gambar Bernama)

KUALA LUMPUR : Tahun Melawat Malaysia 2026 semakin hampir dan biarpun perhatian sering tertumpu kepada pantai yang cerah, hutan hujan memukau serta makanan yang terkenal dengan kepelbagaian, satu lagi jenis pelancongan pula semakin menonjol sebagai antara tarikan terbesar negara — pelancongan perubatan.

Industri pelancongan perubatan berkembang pesat. Di peringkat global, nilai pasaran sektor ini dijangka mencapai USD35 bilion (RM144 bilion) tahun ini dan meningkat kepada USD142 bilion (RM586 bilion) menjelang 2034, menurut laporan tematik kesihatan Malaysia terkini oleh MIDF.

Asia-Pasifik terus menguasai perkembangan ini, mengukuhkan kedudukannya sebagai kuasa utama pelancongan perubatan dunia.

Tumpuan yang agresif

Malaysia berhasrat merebut peluang global yang berkembang pesat ini melalui inisiatif utama —Tahun Pelancongan Perubatan Malaysia (MYMT2026)

Inisiatif ini dipacu oleh Majlis Pelancongan Kesihatan Malaysia (MHTC).

MYMT2026 bukan sekadar kempen, ia berfungsi sebagai usaha menyeluruh untuk meletakkan Malaysia ke peringkat tertinggi sebagai destinasi kesihatan.

Ia melibatkan semua aspek penting — pengukuhan jenama antarabangsa, peningkatan capaian pesakit di rantau utama, inovasi digital dan klinikal yang lebih mendalam, serta pembangunan kapasiti terkoordinasi antara hospital dan pemain industri pelancongan.

Menurut Presiden Persatuan Hospital Swasta Malaysia (APHM), Dr Kuljit Singh, negara ini mempunyai banyak tawaran menjadikannya tarikan utama bagi mereka yang mencari perkhidmatan perubatan.

“Pemeriksaan kesihatan, onkologi, kardiologi, ortopedik, kesuburan dan prosedur estetik kini menjadi tarikan utama bagi pesakit asing. Ramai rakyat Singapura datang untuk pemeriksaan di sini kerana lebih cepat, lebih mampu milik, dan kualitinya setanding dengan apa yang mereka biasa dapatkan,” katanya kepada FMT.

Sasaran ke puncak

Bagi Malaysia, mesejnya jelas — negara ini mahu menjadi destinasi utama dunia untuk penjagaan kesihatan dipercayai, mampu milik, berkualiti tinggi dengan hasil yang boleh dijangka.

Inisiatif ini dibina atas momentum sebenar. Sebagai contoh, sebelum pandemik Covid-19, hasil daripada pelancongan kesihatan meningkat daripada USD201 juta (RM831 juta) pada 2015 kepada USD374 juta (RM1.55 bilion) pada 2019.

Pemulihan selepas pandemik berlaku dengan pantas — pada 2022, ia menjana USD286 juta hasil daripada 850,000 pelancong kesihatan, menyumbang kira-kira RM1.3 bilion kepada ekonomi, menurut anggaran MIDF.

Pada 2024, nilai pelancongan perubatan mencapai RM2.79 bilion dan dijangka berakhir 2025 dengan RM3.0 bilion.

Kumpulan perunding antarabangsa Alvarez & Marsal berkata, faktor tarikan Malaysia kekal utuh dalam onkologi, kardiologi, kesuburan dan kini semakin meningkat dalam neurologi, tetapi pengalaman pesakit menyebabkan pelancong kesihatan terus memilih Malaysia.

Malaysia menawarkan sesuatu yang jarang ada pada pesaing — perjalanan pesakit yang lancar dan dipandu sepenuhnya.

Contohnya seperti sambutan di lapangan terbang, kemudahan visa, lorong imigresen khusus, jadual rawatan, susulan selepas rawatan, dan bahkan lounge kesihatan di KLIA.

Hospital swasta memperkukuh pengalaman ini. Menurut Kuljit, “Kebanyakan hospital kami menawarkan koordinasi dari pintu ke pintu, pusat pesakit antarabangsa dan lorong cepat.

“Kami beroperasi sebagai pusat sehenti di mana diagnostik, prosedur dan susulan boleh dilakukan di bawah satu bumbung. Pesakit juga menghargai kemampuan pelbagai bahasa doktor kami — Inggeris, Cina, bahasa Malaysia — kerana ia menjadikan pengalaman mereka lebih lancar dan peribadi.”

Ditambah pula dengan harga 30%–50% lebih rendah daripada Singapura dan lebih rendah berbanding hospital swasta Indonesia, nilai tawaran Malaysia menjadi sukar untuk diabaikan.

Kuljit menekankan, kemampuan tidak bermakna kualiti rendah: “Hospital swasta kami diakreditasi secara antarabangsa, memberi keyakinan kepada pesakit. Ramai juga memilih Malaysia kerana penjagaan patuh halal, akses kepada doktor wanita dan pakej rawatan-dan-penginapan yang menyeluruh.”

Kelas dunia

Program Flagship Pelancongan Perubatan (FMTH), satu inisiatif pelancongan kesihatan nasional jangka panjang, menambah kredibiliti kepada aspirasi ini.

Laporan Alvarez & Marsal menyebut empat finalis — Institut Jantung Negara, Island Hospital Penang, Pusat Perubatan Mahkota dan Pusat Perubatan Subang Jaya — sedang berkembang menjadi hospital penanda aras global di bawah inisiatif FMTH.

Ini adalah institusi yang dijangka mengangkat jenama pelancongan perubatan Malaysia ke dekad akan datang.

Malaysia memberi keutamaan bukan hanya kepada lebih banyak pesakit, tetapi juga kes rumit, kepercayaan antarabangsa dan keterlihatan global dengan teknologi tinggi seperti robotik untuk prosedur berpandu lebih tepat dan hasil berkualiti tinggi dengan invasif minimum.

Namun, sebarang industri yang mahu menjadi peneraju global mesti terus berkembang — Malaysia juga tidak terkecuali.

Cabaran

Bekas timbalan menteri kesihatan, Dr Lee Boon Chye, berkata walaupun usaha Malaysia dalam pelancongan perubatan menguntungkan secara ekonomi, ia mesti disertai dengan pengurusan tenaga kerja yang rapi.

“Kementerian Kesihatan mesti memantau pengagihan bakat bagi mengelak salah guna sumber manusia,” katanya, merujuk mogok doktor di Korea Selatan tahun lalu apabila tumpuan berlebihan kepada perubatan estetik menyebabkan berlakunya kekurangan kakitangan di bahagian kecemasan, O&G, dan pediatrik.

Laporan MIDF dan Alvarez & Marsal menekankan beberapa jurang perlu ditangani Malaysia, antaranya: platform pesakit digital yang bersatu, laporan hasil yang lebih jelas, pengukuhan pakar dan diversifikasi pasaran yang lebih agresif di luar Indonesia.

Kuljit juga menekankan peluang yang belum dimanfaatkan, termasuk penawaran kesihatan dan perubatan tradisional dan pelengkap (T&CM) yang kukuh tetapi kurang digunakan.

“Jika dipakejkan dengan baik, ia boleh menaikkan kedudukan Malaysia sebagai destinasi kesihatan holistik,” katanya.

Kekuatan kesihatan wellness dan T&CM di Malaysia juga masih kurang dimanfaatkan — yang terlepas pandang, memandangkan permintaan global untuk pengalaman perubatan-kesihatan bersepadu sedang berkembang pesat, tambah beliau.

Landasan betul

Namun, hala tuju ini jelas. Dengan MYMT2026 sebagai pemacu dan industri kesihatan selaras ke arah sama, Malaysia kini lebih hampir daripada sebelum ini untuk keluar daripada status serantau dan menyertai liga besar global.

Hanya beberapa negara menawarkan gabungan seperti Malaysia: kemampuan milik, kualiti perubatan, pakar yang fasih berbahasa Inggeris dan pengalaman pesakit yang lancar tanpa gangguan.

Jika Malaysia terus menajamkan strateginya dan menutup jurang yang tinggal, MYMT2026 bukan sekadar kempen, tetapi akan menjadi detik di mana Malaysia menjadi piawaian yang mula ditiru oleh negara lain.