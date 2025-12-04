Singapura bakal buka konsulat di Sabah, Sarawak

Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan rakan sejawatnya dari Singapura, Lawrence Wong ketika menghadiri Pemukiman Pemimpin Malaysia-Singapura ke-12. (Gambar Bernama)

PETALING JAYA : Sabah dan Sarawak bakal menempatkan konsulat Singapura selepas Malaysia bersetuju dengan cadangan itu, satu langkah yang dijangka mengeratkan hubungan rakyat kedua-dua negara serta memperluas perkhidmatan kepada warga Singapura di Malaysia Timur.

Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, berkata beliau gembira kerana Malaysia meluluskan secara rasmi cadangan Singapura untuk membuka konsulat di Sabah dan Sarawak.

“Langkah ini akan membolehkan Singapura menyediakan perkhidmatan konsular kepada rakyat Singapura di sana dan memperdalam lagi hubungan erat antara rakyat kedua-dua negara,” katanya pada sidang akhbar bersama Perdana Menteri Anwar Ibrahim di Singapura.

Wong berkata kedua-dua negara terus mengukuhkan hubungan budaya dan komuniti, termasuk kejayaan seperti usaha bersama memasukkan kebaya ke dalam Senarai Wakil Warisan Budaya Tidak Ketara Kemanusiaan UNESCO.

Beliau turut menyatakan bahawa Singapura dan Malaysia mengemukakan pencalonan bersama untuk menyenaraikan perarakan Chingay ke dalam senarai Unesco, dengan keputusan dijangka diumumkan menjelang akhir 2026.

Wong berkata Malaysia dan Singapura terus menikmati hubungan yang terbuka dan konstruktif, menggambarkan interaksi kedua-dua pihak sebagai usaha yang memberi tumpuan kepada pencapaian bersama sebagai jiran rapat dan rakan baik demi manfaat rakyat kedua-dua negara.

Beliau berkata kerjasama dan sikap baik Malaysia telah mengekalkan hubungan positif meskipun kedua-dua negara sedang berunding mengenai isu kompleks seperti ruang udara, air dan sempadan maritim.

“Semua ini akan dibincangkan dalam semangat konstruktif dan saling menghormati,” katanya, sambil menegaskan bahawa perbezaan pendapat tidak seharusnya menjejaskan kerjasama keseluruhan.

Anwar berada di Singapura bagi lawatan kerja sehari untuk menghadiri Pemukiman Pemimpin Malaysia-Singapura ke-12, yang menjadi mekanisme tertinggi bagi kedua-dua negara membincangkan kerjasama dua hala serta isu serantau dan antarabangsa yang berkepentingan bersama.

Tahun ini juga menandakan ulang tahun ke-60 hubungan diplomatik antara Malaysia dan Singapura.

SEZ bantu Johor atasi Pulau Pinang dalam pelaburan

Secara berasingan, Anwar berkata Zon Ekonomi Khas Johor-Singapura (JS-SEZ) membolehkan Johor mengatasi Pulau Pinang dari segi pelaburan baharu tahun ini, dengan kira-kira RM91.1 bilion pelaburan diluluskan setakat September.

Anwar menyifatkan zon ekonomi itu sebagai satu kejayaan luar biasa, dan berkata pencapaian tersebut hanya dapat dicapai kerana asas kepercayaan dan persahabatan erat yang mendasari kerjasama Malaysia dengan Singapura.

Wong berkata syarikat beroperasi di Singapura khususnya telah komited lebih USD5.5 bilion pelaburan, atau kira-kira RM17.45 bilion, dalam SEZ sejak awal 2024.

Perdana menteri Singapura itu percaya zon tersebut mempunyai potensi lebih besar, terutama dengan peningkatan keterhubungan melalui Projek Sistem Transit Rapid Johor Bahru-Singapura yang dijangka beroperasi pada 2027.

Mengenai kerjasama tenaga, Wong berkata terdapat momentum yang baik dalam perkongsian tenaga antara kedua-dua negara, sambil merujuk kepada kelulusan republik itu untuk mengimport elektrik karbon rendah dari Sarawak.