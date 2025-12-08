Penunggang motosikal maut rempuh lori tiba-tiba tukar haluan

Klip video tular berdurasi 30 saat papar lori beri isyarat ke arah kanan namun tiba-tiba membelok ke kiri sebelum dirempuh motosikal.

PETALING JAYA : Seorang warga emas maut, manakala isterinya cedera parah selepas motosikal dinaiki mereka terbabit dalam kemalangan dengan sebuah lori yang menukar haluan secara tiba-tiba di Ipoh, Sabtu lepas.

Menurut Ketua Polis Ipoh Abang Zainal Abidin Abang Ahmad, nahas di Jalan Ipoh–Lumut itu berlaku pada kira-kira 3 petang apabila sebuah lori yang dipandu seorang lelaki berusia 23 tahun mengubah haluan ke lorong kiri jalan secara tiba-tiba.

Akibat tindakan itu, motosikal yang ditunggang Ahmad Taufik Abu Bakar, 60, yang berada di belakang kenderaan berat itu dipercayai tidak sempat mengelak lalu merempuh bahagian sisi kiri lori.

“Penunggang motosikal disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Pembonceng yang juga isterinya Azizah Mat Jamat, 61, pula mengalami kecederaan patah kaki kiri dan segera dihantar ke Hospital Raja Permaisuri Bainun (HRPB) untuk menerima rawatan,” katanya dalam kenyataan, lapor Bernama.

Mayat mangsa dihantar ke Jabatan Forensik HRPB untuk proses bedah siasat.

Abang Zainal Abidin berkata, hasil pemeriksaan lanjut mendapati motosikal terbabit tidak memiliki cukai jalan selain insurans tamat tempoh.

“Pihak polis telah membuka satu kertas siasatan dan kes disiasat mengikut Seksyen 41(1) Akta Pengangkutan Jalan 1987,” katanya menambah, pemandu lori turut ditahan untuk membantu siasatan.

Terdahulu, klip video rakaman kamera papan pemuka berdurasi 30 saat yang memaparkan kejadian tular di media sosial sejak pagi tadi.

Dalam video itu, sebuah lori dilihat memberi isyarat ke arah kanan namun tiba-tiba membelok ke kiri setelah melepasi simpang ketika lampu isyarat bertukar hijau, sebelum dirempuh sebuah motosikal.