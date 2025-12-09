18 maut bangunan pejabat terbakar di Jakarta

Puluhan anggota bomba bersama beberapa jentera dikerah untuk mengawal kebakaran di bangunan pejabat Terra Drone di Jakarta Pusat hari ini. (Gambar AFP)

JAKARTA : Sekurang-kurangnya 18 orang dilaporkan maut akibat suatu kebakaran di bangunan pejabat Terra Drone di Jakarta Pusat pada petang Selasa, menurut media tempatan, lapor Xinhua.

Semua mangsa ditemukan di dalam bangunan tujuh tingkat itu, terperangkap apabila api merebak dengan cepat ke beberapa tingkat.

Mayat mereka yang hampir rentung dihantar ke hospital polis di Jakarta Timur untuk proses pengecaman.

Pasukan bomba bandar itu memeriksa bangunan dengan memberi tumpuan pada tingkat tiga hingga lima yang mengalami kerosakan paling teruk.

Pasukan penyelamat menggunakan tangga untuk menyelamatkan beberapa mangsa yang terperangkap di tingkat atas ketika kebakaran berlaku, dengan puluhan anggota bomba bersama beberapa jentera dikerah untuk mengawal kebakaran.

Media tempatan turut melaporkan yang lebih ramai mangsa dipercayai masih berada di dalam bangunan.

Operasi mencari dan menyelamat dijangka diteruskan sehingga malam ketika pihak berkuasa berusaha mengesahkan angka kematian dan menentukan punca kebakaran.

Pihak berkuasa belum mendedahkan berapa ramai berada di dalam bangunan ketika kejadian berlaku.