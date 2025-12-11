KPT selaras bantuan RM500 pelajar terkesan bencana Aceh

Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) bersedia salur bantuan tambahan kepada pelajar terlibat yang terkesan bencana di Aceh dan Sumatera. (Gambar EPA Images)

PETALING JAYA : Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) akan menyelaras pendaftaran dan penyaluran bantuan segera RM500 seorang kepada pelajar Indonesia di Malaysia yang terkesan susulan bencana di Aceh dan Sumatera Utara.

KPT dalam kenyataan, berkata semua institusi pengajian tinggi awam dan swasta diarah mengambil tindakan segera bagi memastikan proses penyaluran berjalan teratur dan dapat meringankan beban pelajar terbabit.

“Kementerian turut mengambil maklum situasi rakyat Malaysia di Aceh, termasuk pelajar kita yang menuntut di beberapa institusi pendidikan di wilayah itu.

“KPT kini sedang berhubung rapat dengan pihak Education Malaysia (EM) di Indonesia, Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta serta pihak berkuasa bagi mendapatkan senarai lengkap pelajar Malaysia di Aceh serta menilai tahap keperluan mereka,” katanya.

Menurutnya, tindakan susulan akan diambil segera termasuk penyelarasan bantuan kewangan RM500 seorang serta bantuan tambahan diperlukan.

Terdahulu, Pejabat Perdana Menteri mengumumkan pelajar Indonesia sedang menuntut di negara ini dan terkesan akibat banjir di Aceh dan Sumatera Utara akan diberikan bantuan RM500 setiap seorang.

Katanya, bantuan kerajaan Malaysia itu sebagai tanda ihsan dan persahabatan dua negara jiran yang berkongsi hubungan kekeluargaan.