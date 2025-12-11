Mahkamah putus kes pertikaian saham anak Taib, Raghad diterus

Mahkamah Tinggi Kuching berkata dua anak lelaki Taib Mahmud mempunyai locus standi memulakan saman sivil dan menyebut ia bukan kes yang jelas dan nyata untuk dibatalkan. (Gambar Facebook)

PETALING JAYA : Mahkamah Tinggi Kuching menolak permohonan dikemuka Raghad Kurdi Taib dan RHB Investment Bank Berhad untuk membatalkan saman sivil difailkan anak kepada bekas Yang di-Pertua Negeri Sarawak Allahyarham Taib Mahmud, Sulaiman Abdul Rahman Taib dan Mahmud Abu Bekir Taib.

Hakim Alexander Siew How Wai memutuskan sebagai benefisiari, kedua-dua anak lelaki Taib mempunyai locus standi memulakan saman berkenaan dan selain ia bukan kes yang jelas dan nyata untuk dibatalkan.

Saman sivil difailkan Sulaiman dan Abu Bekir berkaitan pertikaian pemindahan 50 juta saham dalam Cahya Mata Sarawak (CMS) Berhad (Cahya Mata) yang dipindahkan daripada ibu mereka sudah meninggal dunia, Laila Taib, kepada Raghad, lapor The Borneo Post.

Laila, yang meninggal dunia pada 2009, merupakan pemegang saham Cahya Mata, mempunyai kepentingan 111 juta saham.

Pada 2023, sejumlah 50 juta saham daripada 111 juta saham itu dipindahkan secara mengejut kepada Raghad, dengan Sulaiman serta Abu Bekir menegaskan bahawa beliau bukan benefisiari harta pusaka ibu mereka yang meninggal dunia.

Justeru, Sulaiman dan Abu Bekir memulakan saman sivil dan mendakwa pemindahan tersebut menyalahi undang-undang dan menuntut dikembalikan 50 juta saham sebagai harta pusaka Laila.

Hakim menetapkan 13 Jan 2026 sebagai tarikh sebutan semula kes.

Raghad mendakwa pemindahan saham itu sah di sisi undang-undang, mengatakan suaminya yang telah meninggal dunia berhak mendapat bahagian aset Laila di bawah prinsip ‘harta sepencarian’.

Pada April, Mahkamah Tinggi mengesahkan bidang kuasanya untuk mendengar saman difailkan anak-anak lelaki Taib, sambil menolak bantahan awal pihak defendan bahawa perkara itu berada di bawah bidang kuasa Mahkamah Syariah.

Siew berkata, isu bidang kuasa tidak pernah dibangkitkan pihak defendan dalam rayuan asal mereka, namun hanya ditimbulkan semasa hujahan lisan mengenai permohonan defendan untuk membatalkan saman tersebut.

Beliau juga menegaskan pihak defendan tidak memanggil sebarang saksi semasa perbicaraan, dan tiada dokumen yang menunjukkan sebarang tuntutan sedemikian.

Sulaiman dan Abu Bekir diwakili peguam Alvin Chong, Jonathan Tay, dan Ezekiel John Chong, manakala Raghad diwakili oleh Alvin Yong dan Shirleen Ong.

RHB diwakili Tan Kee Heng dan Lesley Ling.