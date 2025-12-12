20 mangsa sindiket penipuan pekerjaan di Myanmar dibawa pulang

Wisma Putra berkata kumpulan itu tiba di ICQS Bukit Kayu Hitam, Kedah pada Rabu lalu sebelum diserahkan kepada polis untuk siasatan lanjut.

PETALING JAYA : Seramai 20 rakyat Malaysia yang menjadi mangsa sindiket penipuan pekerjaan di Myawaddy, berjaya dibawa pulang pada Rabu lalu, hasil operasi bersepadu melibatkan kerajaan Malaysia, Thailand dan Myanmar.

Kementerian Luar (Wisma Putra) berkata kumpulan itu tiba di Kompleks Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan (ICQS) Bukit Kayu Hitam, Kedah pada 7.30 malam, Rabu sebelum diserahkan kepada polis untuk siasatan lanjut.

Mereka antara warga asing yang diselamatkan pihak berkuasa Myanmar dalam operasi bersepadu membanteras sindiket penipuan dalam talian di Myawaddy.

“Melalui kerjasama Myanmar, Thailand dan Malaysia, pegawai Kedutaan Besar Malaysia di Bangkok telah ke Myawaddy bagi mengesahkan identiti mangsa dan mengambil mereka di bawah jagaan Malaysia,” katanya dalam kenyataan menurut Kosmo!.

Kedutaan Besar Malaysia di Yangon dan Bangkok juga menyediakan bantuan konsular, termasuk penginapan sementara, makanan dan rawatan asas kepada mangsa.

Wisma Putra berkata kejayaan operasi kali ini merupakan kesinambungan kepada usaha-usaha sebelum ini dalam menyelamatkan rakyat Malaysia yang terjerat dengan sindiket penipuan pekerjaan di luar negara.

Kerjasama rapat antara Kementerian Dalam Negeri, polis, Jabatan Imigresen dan misi diplomatik Malaysia di Bangkok, Yangon serta Songkhla menjadi faktor utama kejayaan operasi tersebut.

Kementerian turut merakamkan penghargaan kepada kerajaan Thailand dan pihak berkuasa Myanmar atas sokongan dan bantuan dalam memudah cara dan mempercepatkan pemulangan 20 rakyat Malaysia itu.

“Kementerian akan terus komited menjaga kebajikan rakyat Malaysia di luar negara dan meneruskan bantuan konsular melalui misi diplomatik,” katanya.