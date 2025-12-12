Kerajaan Kedah gagal rayu kembali keputusan tidak perbaharui lesen premis judi

Hakim dalam keputusan majoriti di Mahkamah Rayuan berkata tindakan Kedah untuk tidak memperbaharui lesen pertaruhan melanggar kuasa persekutuan dan menjejaskan kuasa menteri kewangan di bawah Akta Pertaruhan Wang Terkumpul.

PUTRAJAYA : Mahkamah Rayuan menolak rayuan kerajaan negeri Kedah yang mahu mengembalikan keputusannya untuk tidak memperbaharui lesen premis perjudian dan loteri.

Dalam keputusan majoriti, Hakim Faizah Jamaludin dan Lim Hock Leng memutuskan bahawa rayuan itu tidak mempunyai merit, manakala Hakim Besar Sabah dan Sarawak Azizah Nawawi berbeza pendapat. Tiada perintah kos diberikan.

Faizah dan Lim berkata tindakan kerajaan negeri menolak pembaharuan lesen bagi beberapa ejen perjudian, syarikat serta pegawai mereka adalah tidak berperlembagaan.

Lim merujuk kepada dakwaan Menteri Besar Kedah, Sanusi Nor, dalam afidavitnya bahawa keputusan itu bertujuan untuk ‘mengharamkan’ perjudian di negeri itu.

“Bagaimanapun, hal ehwal perjudian dan loteri berada di bawah bidang kuasa Kementerian Kewangan di Putrajaya, kerana lesen ejen dan pengendali dikeluarkan dan tertakluk kepada kawalan kementerian tersebut,” katanya.

“Penolakan pembaharuan lesen ini membawa kesan mengambil alih kuasa menteri kewangan dan mengenakan larangan menyeluruh (ke atas perjudian dan loteri).”

Faizah pula berkata tindakan Kedah tidak memperbaharui lesen premis bagi ejen, syarikat dan pegawai pertaruhan telah menceroboh kuasa persekutuan dan menjejaskan kuasa menteri kewangan di bawah Akta Pertaruhan Wang Terkumpul.

“Keadaan ini mewujudkan konflik sebenar antara kuasa negeri dan persekutuan di bawah Jadual Kesembilan Perlembagaan Persekutuan (yang mentakrifkan kuasa persekutuan dan negeri),” katanya.

Azizah, hakim yang berbeza pendapat, berhujah bahawa rayuan itu sepatutnya dibenarkan kerana keputusan kerajaan negeri merupakan langkah dasar awam.

Beliau merujuk kepada kenyataan Sanusi bahawa kerajaan mahu mengutamakan kebajikan rakyat dengan tidak memperbaharui lesen premis perjudian, tanpa mengira agama.

“Itu di luar bidang kuasa mahkamah,” kata Azizah, sambil menambah bahawa keputusan Mahkamah Persekutuan awal tahun ini mengakui bahawa perjudian, walaupun dikawal selia, masih boleh dihadkan atas pertimbangan dasar awam.

Peguam Brian Foong dan Hiqmar Danial Hidzir mewakili ejen, syarikat dan pegawai pertaruhan manakala penasihat undang-undang negeri Saifulrijal Azhari mewakili kerajaan Kedah.

Mahkamah Tinggi Alor Setar memutuskan pada 20 Jun tahun lalu bahawa keputusan kerajaan negeri Kedah untuk tidak memperbaharui lesen premis perjudian mulai 1 Jan 2023 adalah ‘tidak sah dan tidak munasabah’.

Keputusan itu adalah hasil daripada enam permohonan semakan kehakiman oleh ejen pertaruhan, syarikat pertaruhan atau pegawai utama syarikat-syarikat tersebut, mencabar keputusan kerajaan negeri.

Mereka berhujah bahawa perjudian dan loteri adalah perkara yang berada di bawah bidang kuasa kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri tidak mempunyai kuasa untuk mengharamkannya.