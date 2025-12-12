Legenda hoki C Paramalingam meninggal dunia

C Paramalingam, 91, adalah bekas ketua jurulatih yang membawa skuad remaja Malaysia beraksi di Piala Dunia Remaja Barcelona pada 1993 dan banyak menabur khidmat bakti kepada sukan hoki di Malaysia. (Gambar Bernama)

KUALA LUMPUR : Arena hoki negara kehilangan sebutir permata dengan pemergian legenda dan bekas ketua jurulatih kebangsaan, C Paramalingam, yang meninggal dunia hari ini pada usia 91 tahun.

Konfederasi Hoki Malaysia (KHM) memaklumkan perkara itu menerusi hantaran di Facebook, sambil menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga mendiang.

“Mendiang Coach C Paramalingam, 91 tahun merupakan legenda hoki negara, bekas ketua jurulatih yang membawa skuad remaja Malaysia beraksi di Piala Dunia Remaja Barcelona pada 1993 dan telah banyak menabur khidmat bakti kepada sukan hoki di Malaysia.

“Jasa mendiang coach C Paramalingam yang sangat mencintai sukan hoki hingga hujung usianya dan keluarga beliau akan sentiasa dikenang dan dihargai oleh KHM,” menurut kenyataan itu.

Dilahirkan di Taiping, Perak, Paramalingam pernah beraksi pada Sukan Olimpik Tokyo 1964 dan tiga Sukan Asia iaitu Tokyo 1958, Sukan Asia 1962 di Jakarta dengan Malaysia meraih pingat gangsa serta Sukan Asia 1966 di Bangkok, Thailand.

Paramalingam yang pernah membimbing pasukan kebangsaan ke Sukan Olimpik Los Angeles 1984 dan mewakili Selangor sepanjang kariernya turut menerima Anugerah Jurulatih Kebangsaan Terbaik 1999.

Mendiang yang meninggalkan isteri serta seorang anak perempuan juga merupakan ahli jawatankuasa kejurulatihan dan pemilihan KHM.