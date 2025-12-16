Johari dilantik menteri Miti, Hannah jaga Wilayah Persekutuan

Johari Ghani sebelum ini memegang jawatan menteri perladangan dan komoditi.

PUTRAJAYA : Ahli Parlimen Titiwangsa Johari Ghani dilantik menteri pelaburan, perdagangan dan industri dalam rombakan Kabinet diumumkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim, hari ini.

Johari menggantikan Tengku Zafrul Aziz yang telah mencapai had senator selama dua penggal, awal bulan ini.

Jawatan menteri perladangan dan komoditi yang disandangnya sebelum ini pula diserahkan kepada Ahli Parlimen Parit Sulong Noraini Ahmad.

Anwar turut mengumumkan pertukaran portfolio bagi Ahli Parlimen Segambut Hannah Yeoh yang kini menjadi menteri wilayah persekutuan di bawah Jabatan Perdana Menteri (JPM).

Ahli Parlimen Sungai Petani Dr Taufiq Johari menggantikan Yeoh sebagai menteri belia dan sukan.

Ini adalah rombakan kedua Anwar sejak dilantik perdana menteri pada November 2022.

Tukar bertukar portfolio Ahli Parlimen Bukit Mertajam Steven Sim yang dilantik menteri pembangunan usahawan dan koperasi. Portfolio sumber manusia disandangnya sebelum ini kini diserah kepada Ahli Parlimen Sungai Buloh R Ramanan.

Ramanan sebelum ini adalah timbalan menteri pembangunan usahawan dan koperasi.

Turut naik pangkat Ahli Parlimen Sepanggar Mustapha Sakmud daripada timbalan menteri pendidikan tinggi kepada menteri hal ehwal Sabah dan Sarawak di bawah JPM dan Ahli Parlimen Johor Bahru Akmal Nasrullah Nasir sebagai menteri ekonomi.

Ahli Parlimen Pensiangan Arthur Kurup juga dilantik menteri penuh dengan memegang portfolio sumber asli dan kelestarian alam.

Jawatan menteri ekonomi serta sumber asli dan kelestarian alam itu dikosongkan oleh Rafizi Ramli dan Nik Nazmi Nik Ahmad yang kalah pada pemilihan PKR lalu.

Ahli Parlimen Penampang Ewon Benedick pula meletak jawatan menteri pembangunan usahawan dan koperasi menjelang PRN Sabah bulan lalu.