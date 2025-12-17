UEC antara sijil yang diterima universiti terkemuka China, kata alumni

Kumpulan mewakili Alumni dari Universiti Peking, Universiti Tsinghua dan Universiti Shanghai Jiao Tong berkata UEC sudah lama diiktiraf oleh institusi pendidikan tinggi terkemuka China. (Gambar Bernama)

PETALING JAYA : Sijil Peperiksaan Bersepadu (UEC) hanyalah salah satu kelayakan prauniversiti yang diterima oleh universiti-universiti terkemuka di China, namun ia kekal sebagai laluan penting bagi pelajar yang merancang untuk melanjutkan pengajian di negara itu, menurut tiga kumpulan alumni.

Kumpulan tersebut, yang mewakili alumni Malaysia dari tiga universiti awam terkemuka di China, berkata UEC telah lama diiktiraf oleh institusi pengajian tinggi utama negara itu.

Dalam kenyataan, mereka berkata Universiti Peking telah mengiktiraf UEC sejak 2009, dengan semua pelajar prasiswazah Malaysia yang mendaftar pada tahun tersebut diterima masuk berdasarkan keputusan UEC mereka.

“Pada tahun-tahun berikutnya, jumlah pelajar Malaysia yang mendaftar di Universiti Peking terus meningkat, dengan sebahagian besar diterima masuk berdasarkan keputusan UEC mereka.

“Pada 2021, seramai 48 pelajar prasiswazah Malaysia diterima masuk ke Universiti Peking, di mana 35 daripadanya diterima berdasarkan keputusan UEC,” kata kumpulan alumni dari Universiti Peking, Universiti Tsinghua dan Universiti Shanghai Jiao Tong.

Mereka berkata universiti-universiti tersebut juga menerima kelayakan tempatan dan antarabangsa lain, termasuk Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM), A-Level dan Scholastic Assessment Test (SAT) dari Amerika Syarikat.

Ini memberikan fleksibiliti dan pilihan kepada pelajar prasiswazah berdasarkan persediaan akademik dan keadaan individu masing-masing, tambah mereka.

“Kami mengalu-alukan semua pemohon yang layak – sama ada memohon berdasarkan UEC atau keputusan peperiksaan lain yang diiktiraf – untuk melanjutkan pengajian di universiti-universiti di China, meluaskan perspektif, membangunkan diri dari segi akademik dan peribadi, serta menyumbang kepada masyarakat selepas tamat pengajian.

“Persatuan-persatuan ini juga berharap perbincangan awam mengenai pendidikan dan kemasukan universiti dibuat berdasarkan maklumat yang lengkap dan tepat, bagi mengelakkan kekeliruan yang tidak perlu yang boleh menjejaskan pilihan pelajar mengenai pendidikan tinggi,” kata mereka.

Kumpulan tersebut mengulas kenyataan Pengerusi Mara, Asyraf Wajdi Dusuki, yang berkata UEC bukanlah syarat untuk kemasukan ke universiti-universiti terkemuka di China.

Asyraf, yang juga setiausaha agung Umno, berkata universiti seperti Universiti Peking, Universiti Tsinghua dan Universiti Shanghai Jiao Tong sudah pun menerima lepasan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dari Mara.

Beliau juga berkata Maktab Rendah Sains Mara menawarkan pengajian bahasa seperti Arab, Mandarin, Perancis dan Jerman, dengan pelajar cemerlang diberi keutamaan untuk biasiswa ke universiti luar negara terkemuka, termasuk di China.

Perdebatan mengenai UEC kembali hangat minggu lalu selepas Timbalan Pengerusi DAP, Nga Kor Ming, mengumumkan rancangan untuk mendesak pengiktirafannya, sekali gus mencetuskan bantahan daripada pemimpin Umno dan pihak lain.