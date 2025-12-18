Steven Sim pertahan pelantikan, nafi akan ketepi Bumiputera

Pemimpin DAP Steven Sim mengambil alih portfolio pembangunan usahawan dan koperasi berikutan rombakan Kabinet pada Selasa. (Gambar Bernama)

PUTRAJAYA : Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim menafikan kebimbangan dibangkitkan Noh Omar bahawa pelantikannya akan meminggirkan komuniti Bumiputera dan menekankan komitmennya untuk berkhidmat kepada semua rakyat Malaysia.

Sim, yang merupakan timbalan setiausaha agung DAP, berkata bekas menteri itu mungkin tidak sepenuhnya memahami nilai-nilai yang telah beliau pegang sepanjang kerjayanya.

“Bagi saya, seorang pemimpin Malaysia yang baik ialah mereka yang menjaga kepentingan semua rakyat Malaysia, tanpa mengira kaum atau agama.

“Ini sentiasa menjadi amalan saya, kepercayaan saya, prinsip saya, dan memang prinsip parti saya,” katanya kepada pemberita di ibu pejabat kementerian hari ini.

Terdahulu, Noh dalam satu kenyataan berkata pelantikan Sim untuk memegang portfolio pembangunan usahawan dan koperasi mengejutkan usahawan Bumiputera.

Beliau berkata pemindahan portfolio itu kepada seorang menteri dari DAP — sebuah parti yang memperjuangkan kesaksamaan dan sering mempertikaikan prinsip Dasar Ekonomi Baru (DEB) — menimbulkan kebimbangan mengenai perlindungan masa depan terhadap syarikat mikro, kecil dan sederhana Bumiputera.

Noh, yang pernah menerajui kementerian itu sebanyak dua kali, berkata objektif terasnya adalah untuk memperkasa usahawan Bumiputera, membangunkan ekosistem keusahawanan nasional yang kukuh, serta meletakkan Malaysia sebagai sebuah negara keusahawanan menjelang 2030.

Beliau berkata objektif tersebut dilaksanakan melalui pemerkasaan perusahaan mikro, kecil dan sederhana (PMKS), meningkatkan sumbangan usahawan Bumiputera kepada Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) serta melaksanakan program latihan, pembiayaan dan pembangunan kemahiran teknologi tinggi selaras dengan Pelan Transformasi Ekonomi Bumiputera.

Katanya, persoalan yang timbul adalah jelas: adakah misi asal kementerian itu akan terus dipertahankan, adakah akan berlaku perubahan dasar secara ‘senyap’ atas nama kesaksamaan dan adakah pelantikan Sim merupakan sebahagian daripada kompromi politik yang lebih besar dalam kerajaan perpaduan?

Sim mengambil alih portfolio pembangunan usahawan dan koperasi susulan rombakan Kabinet pada Selasa.

Sebelum ini, kementerian tersebut diterajui oleh Ewon Benedick daripada Upko, yang meletakkan jawatan. Portfolio itu kemudiannya dipangku sementara oleh Menteri Kerja Raya Alexander Nanta Linggi.