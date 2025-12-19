Polis nafi keluar surat pelantikan, program bantuan pulang wang tak wujud

Pengarah JSJK Bukit Aman Rusdi Mohd Isa berkata dokumen palsu itu mendakwa Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional dilantik entiti rasmi untuk bantu laksana program pemulangan wang kepada mangsa penipuan. (Gambar Bernama)

PETALING JAYA : Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersil (JSJK) Bukit Aman, Rusdi Mohd Isa menegaskan pihaknya tidak pernah mengeluarkan dokumen digital bertajuk ‘Surat Pelantikan’.

Beliau berkata, dokumen palsu mempunyai tandatangannya itu dipercayai direka sindiket penipuan dan mendakwa Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional (NFCC) dilantik JSJK sebagai entiti rasmi untuk membantu melaksanakan program pemulangan wang kepada mangsa penipuan.

“Program bantuan pemulangan wang seperti yang dinyatakan dalam dokumen berkenaan tidak wujud.

“Sebarang dakwaan mengenainya adalah palsu dan bertujuan mengelirukan orang ramai,” katanya menurut Harian Metro.

Jelasnya, proses pemulangan wang kepada mangsa penipuan bukan berbentuk ‘program bantuan’, sebaliknya ia komitmen dan tanggungjawab polis mengikut peruntukan undang-undang, hasil siasatan serta keputusan mahkamah.

Justeru, Rusdi menasihatkan orang ramai tidak mempercayai atau menyebarkan dokumen palsu itu.

“Jangan berurusan dengan mana-mana pihak menawarkan bantuan pemulangan wang, terutamanya yang meminta bayaran, maklumat peribadi, butiran perbankan atau dokumen pengenalan diri menggunakan nama PDRM, JSJK atau agensi kerajaan tanpa pengesahan rasmi.”

Beliau menasihatkan orang ramai sentiasa membuat semakan melalui saluran rasmi polis atau balai polis berhampiran dan segera melaporkan sebarang aktiviti mencurigakan bagi mengelakkan diri menjadi mangsa penipuan.