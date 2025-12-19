Raja Muda Perlis beri semangat kepada kontinjen Malaysia di Sukan SEA

Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalullail dan Tuanku Lailatul Shahreen Akashah Khalil serta Sharifah Farah Adriana Jamalullail berkenan melawat Sekretariat Kontinjen Malaysia di The Grand Fourwings Convention Hotel, Bangkok. (Gambar Pejabat Raja Muda Perlis)

PETALING JAYA : Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalullail menzahirkan sokongan dan semangat kepada kontinjen Malaysia yang bertanding pada Sukan SEA Ke-33 Thailand 2025.

Semalam, Baginda bersama Raja Puan Muda Perlis Tuanku Lailatul Shahreen Akashah Khalil dan anakanda kedua Baginda, Sharifah Farah Adriana Jamalullail berkunjung ke Sekretariat Kontinjen Malaysia di The Grand Fourwings Convention Hotel, Bangkok.

Kedatangan mereka disambut Naib Presiden Majlis Olimpik Malaysia (MOM) Nurul Huda Abdullah yang juga merangkap ketua Kontinjen Malaysia serta Setiausaha Agung MOM, Mohd Nasir Ali,

Menurut kenyataan MOM, keberangkatan Raja Muda dan Raja Puan Muda memberikan dorongan serta sokongan moral yang tinggi kepada seluruh anggota kontinjen Malaysia yang bertanding pada temasya itu.

Baginda berdua juga berkesempatan menyaksikan atlet negara bertarung dalam beberapa acara termasuk ping pong di Central Westgate, lumba basikal di Velodrom Hua Mark, dan perlawanan akhir bola keranjang wanita di Stadium Nimibutr, yang menyaksikan kejayaan atlet Malaysia meraih pingat emas dalam acara lumba basikal.

Baginda turut menyeru Sukan SEA dijadikan batu loncatan untuk atlet Malaysia menggapai kejayaan lebih tinggi, termasuk di Sukan Komanwel, Sukan Asia, dan Olimpik pada masa depan.