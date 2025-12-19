Sukan SEA: Malaysia pecah rekod pingat tertinggi di luar KL

Antara detik bersejarah apabila kontinjen negara dalam acara regu berpasukan sepak takraw menumbangkan musuh tradisi Thailand 2-1, sekali gus menamatkan kemarau emas 34 tahun. (Gambar Facebook)

BANGKOK : Kontinjen negara berjaya memecahkan rekod jumlah pingat tertinggi Sukan SEA di luar Kuala Lumpur selepas memungut 221 pingat setakat ini.

Majlis Sukan Negara dalam kenyataan, berkata Malaysia menempa sejarah baharu di Sukan SEA sebaik mereka merangkul pingat ke-217 negara, pada edisi ke-33 temasya sukan dwitahunan itu.

Pingat ke-217 itu datang daripada skuad kriket wanita yang membawa pulang perak dalam acara T20, selepas tewas kepada juara bertahan Thailand dengan 7 wiket di TerdThai Cricket Grounds.

“Detik bersejarah tercipta apabila pingat ke-217 diraih menerusi kriket wanita T20, sekali gus melengkapkan catatan jumlah pingat tertinggi kontinjen negara dalam temasya Sukan SEA di luar Kuala Lumpur, mengatasi rekod 216 pingat yang dicatat pada Sukan SEA Korat, Thailand 2007,” katanya.

Setakat 5.45 petang waktu tempatan, Malaysia telah mengutip 54 pingat emas, 55 perak, dan 112 gangsa pada Sukan SEA Thailand 2025.

Walaupun tumpas kepada Thailand, pencapaian skuad kriket wanita dalam acara T20 merupakan rekod terbaik mereka setakat ini, selepas pulang dengan gangsa pada edisi 2017 di Kuala Lumpur dan 2023 di Kemboja.

Temasya Sukan SEA Thailand 2025 berlangsung dari 9 hingga 20 Dis melibatkan dua wilayah iaitu Bangkok dan Chonburi.