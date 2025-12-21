BN mahu kembalikan GST selepas PRU16

GST, iaitu cukai pengguna berperingkat diperkenalkan pada April 2015 dengan kadar 6% sebelum disifarkan pada Jun 2018. (Gambar Bernama)

PERAI : Pengerusi Barisan Nasional (BN) Zahid Hamidi berkata gabungan itu akan mendesak agar cukai barang dan perkhidmatan (GST) dikembalikan selepas PRU16, sambil menyifatkannya sebagai kaedah lebih adil dan berkesan memungut hasil.

Zahid berkata, cukai jualan dan perkhidmatan (SST) akan diteruskan buat masa ini, namun menegaskan pendirian BN untuk mengembalikan GST.

“SST, kita beri peluang buat masa ini. Ada baki dua tahun lagi (menjelang PRU16),” katanya ketika merasmikan Mesyuarat Agung Tahunan Makkal Sakti yang ke-17.

Zahid, yang juga timbalan perdana menteri, menyifatkan GST sebagai ‘rejim percukaian terbaik’ bagi Malaysia. Beliau menjelaskan sistem itu membolehkan kutipan hasil lebih cekap, menjamin keadilan merentas semua kumpulan pendapatan, serta membolehkan kerajaan menyalurkan kembali peruntukan lebih besar kepada rakyat.

Beliau juga berkata, negara sebelum ini pernah melaksanakan GST sebelum kembali semula kepada SST, satu tindakan yang menurutnya berpunca daripada janji-janji politik yang dibuat ketika itu.

“Setakat ini, kita telah menyokongnya (SST). Tetapi selepas PRU16, kita mesti bertegas untuk pelaksanaan GST. Ia mesti dilaksanakan di negara kita,” katanya.

Sebelum ini, kerajaan menyatakan GST hanya akan dipertimbangkan semula sebaik sahaja keadaan ekonomi bertambah baik dan gaji minimum mencapai RM4,000 atau lebih.

GST, iaitu cukai pengguna berperingkat, diperkenalkan pada 1 April 2015 dengan kadar 6%, sebelum disifarkan pada 1 Jun 2018.

Ia telah digantikan oleh SST pada 1 Sept 2018, selaras dengan manifesto pentadbiran Pakatan Harapan ketika itu.