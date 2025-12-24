JPJ sita 106 kenderaan mewah bernilai RM21 juta

Pengarah JPJ Negeri Sembilan Hanif Yusabra Yusuf berkata antara kesalahan dikesan termasuk Lesen Kenderaan Motor (LKM) tamat tempoh, tiada perlindungan insurans sah serta lesen memandu tidak sah. (Gambar Bernama)

SEREMBAN : Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) Negeri Sembilan menyita 106 kenderaan mewah, keseluruhannya dianggarkan bernilai RM21 juta, menerusi pelaksanaan Op Luxury yang dijalankan di seluruh negeri sepanjang tahun ini.

Pengarah JPJ Negeri Sembilan Hanif Yusabra Yusuf, berkata tindakan penyitaan itu dibuat susulan kegagalan pemilik kenderaan mematuhi peruntukan di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987, termasuk membabitkan Lesen Kenderaan Motor (LKM) tamat tempoh, tiada perlindungan insurans sah serta lesen memandu tidak sah.

Beliau berkata antara kereta mewah yang disita ialah Mercedes-Benz siri A, C, E dan S-Class, Porsche Macan, Cayenne, Panamera, Taycan dan 718 Cayman, BMW siri 3, 5, 7 dan X5, Audi A-Series dan Q-Series, serta Toyota Alphard dan Vellfire.

“Tindakan penguatkuasaan itu melibatkan pemilik kenderaan berusia antara 35 hingga 55 tahun, termasuk seorang ahli perniagaan bergelar Datuk.

“Sitaan kereta mewah ini adalah antara yang terbesar dilakukan oleh JPJ Negeri Sembilan berbanding tahun lepas iaitu 20 kenderaan, menjadikan peratusannya meningkat sebanyak 80%,” katanya pada sidang media mengenai operasi tersebut di sini hari ini

Hanif Yusabra berkata melalui penguatkuasaan itu juga, 318 notis pelbagai kesalahan telah dikeluarkan, termasuk membabitkan tiada cukai jalan, cukai jalan tamat tempoh, kesalahan pelesenan kenderaan serta kesalahan lain di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Akta 333).

Beliau menegaskan operasi berkenaan merupakan tindakan penguatkuasaan bersepadu di peringkat nasional dan akan diteruskan dari semasa ke semasa bagi membendung trend pemilikan serta penggunaan kenderaan mewah yang tidak berdaftar secara sah atau cuba mengelak pembayaran cukai jalan.

Hanif Yusabra turut meminta orang ramai menyalurkan maklumat berkaitan sebarang pelanggaran undang-undang trafik melalui Aplikasi MyJPJ (e-Aduan) atau emel [email protected] bagi membantu pihak berkuasa menjalankan tindakan penguatkuasaan dengan lebih berkesan.